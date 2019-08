Come aprire (quasi) qualunque porta: lezioni dagli esperti contro i ciarlatani

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-08-2019] Commenti

Troppo spesso chi vende prodotti per la sicurezza vende fumo: vale in informatica, ma anche nella sicurezza fisica. Deviant Ollam, un penetration tester pagato dalle aziende per mettere alla prova le loro difese contro gli accessi indesiderati, presenta in questo video le tecniche esilaranti ma inquietantemente semplici che gli permettono di entrare in qualunque edificio a causa dell'incompetenza e superficialità di chi progetta, installa e gestisce impianti di sicurezza.

Paradossalmente, scassinare la serratura è l'ultima delle opzioni, perché c'è quasi sempre un modo più semplice di far aprire una porta.

Preparatevi a ridere e piangere: le porte automatiche si aprono con una sigaretta o un palloncino e migliaia di auto della polizia americana hanno tutte la stessa chiave che si può comprare in qualunque negozio di ferramenta, e lo stesso vale per gli ascensori. Oltretutto Ollam è un presentatore divertente e appassionante.

Io ora non riesco più a guardare una porta automatica o una porta d'albergo senza notare quanto sarebbe facile aprirla senza chiavi.

Per quelli che si chiedono se sia irresponsabile o pericoloso divulgare queste nozioni di vulnerabilità: credete che i ladri non le conoscano già? Gli unici che non le conoscono sono i clienti ingenui che vengono buggerati dai venditori di sistemi fatti con i piedi e venduti senza scrupoli. Guardando questo video saprete quanto è sicura quella porta della vostra camera d'albergo e capirete come proteggervi meglio.

Fonte: BoingBoing.