iPhone Pro, ricarica wireless inversa e fotocamera tripla

Con l'avvicinarsi della fine dell'estate inizia a farsi più intensa l'attesa della nuova linea di prodotti Apple che generalmente viene svelata proprio alle porte dell'autunno.

Le indiscrezioni emerse sinora avevano già indicato che il successore dell'iPhone XS (e del XS Max) non si sarebbe chiamato banalmente iPhone 11; invece, pareva che Apple avesse deciso di optare per la dicitura iPhone Pro.

Ora Bloomberg conferma questa ipotesi, aggiungendo che gli iPhone del 2019 disporranno di un triplo obiettivo per la fotocamera posteriore (dei quali uno sarà ultra-grandangolare), proprio come ci si aspettava.

Altri dettagli che caratterizzeranno l'iPhone Pro sono un sensore migliore per Face ID e il supporto al reverse wireless charging (ricarica wireless inversa), un'opzione (già vista all'opera su alcuni modelli di Samsung e Huawei) che permette di trasformare lo smartphone in un dispositivo per la ricarica.

Se il funzionamento rispecchierà quello dei concorrenti, una volta abilitato la ricarica wireless inversa sull'iPhone Pro non bisognerà fare altro che poggiare il dispositivo da ricaricare (il quale ovviamente deve supportare la ricarica senza fili) sul retro dell'iPhone stesso, il quale provvederà a stabilire la connessione e avviare la carica.

Voci non ancora confermate parlano poi di un abbandono della tecnologia 3D Touch, sostituita dall'Haptic Touch già visto all'opera sull'iPhone XR mentre pare certa la sostituzione del vecchio caricabatterie da 5 Watt con un più rapido caricabatterie da 18 Watt.

L'espressione iPhone 11 non però lasciata cadere completamente. Secondo Bloomberg sarà invece usata per il successore dell'iPhone XR, la versione a basso costo (per gli standard di Apple, almeno) dello smartphone con la mela morsicata.