Google, i domini .new diventano scorciatoie

Per creare documenti, siti ed eventi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-10-2019] Commenti (1)

L'ampliamento dell'elenco dei domini di primo livello ha portato alla nascita di tutta una serie di TLD che per la maggior parte degli utenti restano però oscuri, nascosti dietro i più noti .com, .it, .org, e compagni.

Una certa popolarità vanno invece guadagnando i TLD .new, che Google ha iniziato a utilizzare per implementare nelle applicazioni della G Suite un sistema di scorciatoie semplice e veloce per creare nuovi documenti, note e appuntamenti.

Normalmente, se per esempio si vuole creare un nuovo documento di testo in Google Docs, è necessario aprire prima il sito di Google Docs stesso e poi premere il pulsante +. Non è un compito difficile, ma c'è un metodo più veloce, specialmente se si ama lavorare con la tastiera.

Posto che sia già stato effettuato il login nel proprio account Google, con un rapido valzer di tasti è infatti possibile aprire una nuova scheda nel browser (CTRL+T), digitare docs.new nella barra degli indirizzi e premere Invio: immediatamente si aprirà un nuovo documento di testo.

Lo stesso accade per i fogli di calcolo, le presentazioni e via di seguito:

- doc.new, docs.new e document.new creano un nuovo documento di testo;

- sheet.new, sheets.new e spreadheet.new creano un nuovo foglio di calcolo;

- slide.new, slides.new, deck.new e presentation.new creano una nuova presentazione;

- form.new e forms.new creano un nuovo modulo;

- site.new, sites.new e website.new creano un nuovo sito.

A queste scorciatoie, operative già da qualche tempo, ora Google ne ha aggiunte altre che si possono rivelare anch'esse molto utili:

- keep.new crea una nuova nota di Google Keep, che si può poi ritrovare anche sul proprio smartphone Android tramite l'app dedicata;

- cal.new e meeting.new svolgono la medesima funzione: permettono di creare un nuovo evento nel calendario.