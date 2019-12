Gmail, ai messaggi si possono allegare altre email

Un po' come in Outlook e in altri software di gestione posta.





[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-12-2019] Commenti

Inoltrare un messaggio email per condividerne il contenuto con altri è sicuramente comodo, ma quando i messaggi inoltrati si moltiplicano il rischio è creare una confusione tale da far perdere il senso complessivo della discussione. Gmail ha deciso di rimediare alle lunghe email fatte di testi altrui riportati introducendo una nuova opzione: la possibilità di inoltrare un'email come allegato. In questo modo il contenuto non va ad aggiungersi a quello che il mittente scriverà, ma resterà in disparte all'interno dell'allegato, dando così vita a una discussione nel complesso molto più ordinata. Ciò risulta inoltre pratico quando si desidera riunire in un unico messaggio i contenuti di svariati messaggi email. L'introduzione di questa possibilità non è un inedito assoluto - altri client email già lo permettono - ma lo è per Gmail, e infatti ne parla diffusamente il blog ufficiale di Google. Come sempre accade quando viene aggiunta una nuova funzione, questa non è immediatamente disponibile per tutti gli utenti di Gmail, ma apparirà a poco a poco.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Hai a disposizione ancora caratteri.

Per inserire commenti più lunghi (e senza CAPTCHA), iscriviti. Il tuo nome:

La tua email: