Monopattini elettrici come biciclette, potranno circolare in strada

È una vera e propria svolta green per migliaia di persone che in Italia utilizzano i monopattini elettrici. Lunedì sera la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che equipara i monopattini elettrici alle biciclette per quanto riguarda le regole di circolazione su strada.

Grazie all'impegno preso dal Governo anche questi mezzi, sempre più diffusi nelle metropoli d'Europa e del mondo, potranno circolare su strada come fossero biciclette ed essere quindi inseriti nel Codice della strada. Soprattutto, cittadini e turisti avranno la libertà di muoversi utilizzando un mezzo sostenibile, conveniente e flessibile.

Ad oggi, come stabilito dal decreto del precedente ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, i monopattini elettrici possono circolare solo su strade pedonali, piste ciclabili e Zone 30 ma solo nei Comuni che aderiscono alla sperimentazione.

"Siamo molto soddisfatti" ha commentato a Zeus News Alessio Raccagna di Lime "della volontà intrapresa dal Governo e dal Parlamento di approvare un emendamento che metta al centro la micromobilità elettrica e sostenibile proprio come avviene in quasi tutte le più importanti città d'Europa. Tante persone hanno già potuto provare come i monopattini siano un mezzo di trasporto pratico, veloce, ecologico e che contribuisce a ridurre inquinamento e traffico, fornendo un'alternativa sostenibile all'uso delle auto rendendo così le città più vivibili".

"Ci auguriamo" prosegue Raccagna "che l'approvazione di questo emendamento faccia da volano all'apertura dello sharing in molte città d'Italia con numeri di mezzi a disposizione più cospicui così da dare l'opportunità a turisti e abitanti che vorranno muoversi senza inquinare, senza impattare sul traffico e divertendosi avendo a disposizione un veicolo nuovo pensato per rendere più veloci e semplici gli spostamenti. Il nostro auspicio è che si arrivi al traguardo finale senza nessun ripensamento, approvando una legge di bilancio che creda e punti davvero sulla mobilità a emissioni zero. Invitiamo pertanto i Comuni, con la massima collaborazione di Lime che condivide da sempre una sensibilità green nel rispetto del territorio e dell'accessibiltà, a portare avanti questo obiettivo".