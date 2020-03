Windows 10, Defender dà i numeri dopo l'ultimo aggiornamento

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-03-2020] Commenti

Se per la sicurezza del vostro Pc vi affidate all'antivirus incluso in Windows 10 - chiamato Windows Defender - dopo l'ultimo aggiornamento potreste avere qualche sorpresa non necessariamente negativa ma certamente un po' spiazzante.

Stando a quanto segnalano diversi utenti, alla fine di una scansione - sia nel caso di una scansione automatica che nel caso di una manuale - Defender attiva una notifica con la quale informa l'utente che alcuni elementi non sono stati analizzati.

La notifica dà la colpa di ciò alle impostazioni relative alle esclusioni o a quelle legate alla rete, ma si presenta anche quando nessuna di queste condizioni si verifica; inoltre lo strano comportamento ha iniziato a manifestarsi soltanto dopo l'installazione dell'update più recente.

Di qui l'idea che la colpa sia proprio dell'aggiornamento, che per qualche motivo ha interferito con Windows Defender stesso o più probabilmente con il sistema delle notifiche.

Chi s'è già trovato alle prese con questo problema ha infatti verificato che in realtà l'analisi non salta alcun elemento; però la notifica è convinta del contrario.

Il bug si presenta in Windows 10 con Windows Defender 4.18.2003 (o versioni più recenti). Al momento Microsoft non ha rilasciato commenti.