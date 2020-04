Sophos Sandboxie diventa open source

Permette di eseguire i programmi per Windows in tutta sicurezza, isolandoli dal resto del sistema.

Per chi tiene all'integrità del proprio Pc con Windows, Sandboxie è un utile alleato: permette di utilizzare programmi potenzialmente pericolosi senza arrecare danni al sistema sottostante.

Il programma in questione viene infatti girare all'interno di una sandbox (da cui, naturalmente, il nome del software), ossia in un ambiente sostanzialmente separato dalle risorse del computer.

Per esempio, se si avvia un browser all'interno di Sandboxie e per caso si incappa in un sito che installa un malware sul Pc, quel malware resterà rinchiuso nella sandbox e non potrà andare a fare danni nel resto del sistema (magari cifrando tutti i dati importanti, come fanno i ransomware).

Sandboxie, un tempo indipendente, nel 2017 è stato comprato da Sophos e, da software a pagamento, lo scorso anno è diventato gratuito. Ora Sophos ha deciso di compiere un altro passo: Sandboxie ora è anche open source, rilasciato sotto licenza GPLv3.

Oltre ai browser, Sandboxie supporta la gestione di diversi programmi, dagli instant messenger ai software peer-to-peer, e anche diversi giochi online.

Ora che è open source, Sandboxie affida il proprio futuro agli sviluppatori che vorranno contribuire: a tutti costoro Sophos ricorda che il driver di Sandoboxie deve essere firmato, e che per la compilazione del codice è necessario Microsoft Visual Studio 2015.

Queste e altre informazioni utili a chi desideri aiutare nello sviluppo sono disponibili sul sito ufficiale, da cui si evince anche un ulteriore dettaglio non secondario: l'apertura del codice di Sandboxie può essere letta anche come un sostanziale abbandono da parte di Sophos.

I forum attuali saranno infatti chiusi, e Sophos non rilascerà ulteriori versioni oltre quella attuale. «Ogni successivo miglioramento a Sandboxie dovrà essere apportato attraverso la comunità open source».

La trasformazione di Sandboxie in software open source è quindi anche una speranza: che ci sia una comunità di sviluppatori sufficientemente grande da garantirne la sopravvivenza negli anni a venire.