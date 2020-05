Netflix, gli account dormienti saranno cancellati

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-05-2020] Commenti (2)

La motivazione ufficiale è un gesto altruistico o, quantomeno, di attenzione verso i propri utenti: far risparmiare loro del denaro.

Netflix ha annunciato che procederà alla cancellazione di tutti gli account "dormienti", ossia che non sono stati usati per un certo periodo di tempo pur risultando ancora attivi e per i quali, di conseguenza, i titolari pagano ancora l'abbonamento mensile.

«Chiederemo a chiunque non abbia guardato alcunché su Netflix per un anno dal momento in cui ha attivato l'abbonamento di inviare una conferma qualora voglia mantenere la sottoscrizione» ha spiegato l'azienda. «E faremo lo stesso per coloro che hanno smesso di guardare i nostri contenuti per più di due anni».

Il messaggio da Netflix apparirà come notifica all'interno dell'app ma arriverà anche via email nella casella di posta indicata al momento della registrazione.

«Se [gli utenti dormienti] non confermeranno che vogliono mantenere la sottoscrizione, cancelleremo automaticamente l'abbonamento» conclude Netflix.

I vari dati associati non verranno però eliminati immediatamente. Se qualcuno di quanti saranno cancellati vorrà in seguito riattivare il proprio abbonamento potrà farlo e ritroverà i propri contenuti preferiti, i profili e le preferenze, ma solo se ritornerà a utilizzare Netflix entro 10 mesi dalla cancellazione dell'abbonamento.

Trascorso quel periodo, tutti i dati saranno cancellati per sempre.