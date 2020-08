Rassegnatevi, il nuovo Edge non si può disinstallare

Lo afferma Microsoft, ma le cose non stanno proprio così.

«Se anche una sola volta la strada buia tu prendi, per sempre essa dominerà il tuo destino» diceva il maestro Yoda.

Qualcosa del genere dice ora Microsoft rispondendo ai dubbi degli utenti, i quali sempre più spesso vanno chiedendosi se sia possibile disinstallare il nuovo Edge.

«No» è, in sintesi, la risposta di Microsoft, che nel breve articolo dedicato spiega: «La nuova versione di Microsoft Edge è inclusa in un aggiornamento di sistema di Windows, pertanto l'opzione di disinstallarla o di usare la vecchia versione di Microsoft Edge non sarà più disponibile».

Inutile pentirsi e cercare di tornare indietro, insomma: se il nuovo Edge s'è installato tramite Windows Update, come ormai sta accadendo a tutti gli utenti di Windows 10, non si potrà fare altro che tenerlo.

C'è da dire che questa incarnazione di Edge sta tutto sommato raccogliendo consensi: è veloce, offre molti dei vantaggi di Chrome (compreso il supporto alle estensioni) ed è pure attenta a non consumare troppa Ram né batteria.

Certo ci sono stati dei contrattempi: in alcuni casi, per esempio, pare che l'installazione del browser rallenti il Pc, ma Microsoft conta di risolvere questo problema in breve tempo.

Ciò detto, bisogna sottolineare che nella sua pagina di supporto Microsoft non la racconta giusta: come sappiamo, in realtà un modo per disinstallare il nuovo Edge esiste, anche se non vi si accede da un menu ma tramite il Prompt dei Comandi, come abbiamo spiegato circa un mese fa.

La direzione in cui il gigante di Redmond intende muoversi è comunque chiarissima: sul lungo periodo, del vecchio Edge non deve restare nemmeno il ricordo.