Android, arriva la condivisione delle app senza Internet

Ci si potrà scambiare le applicazioni direttamente da uno smartphone all'altro.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-09-2020]

È diventato molto diverso nell'aspetto Google Play dai lontani tempi del suo lancio, quando era più noto con il nome di Play Store.

Per stare al passo con i tempi (e possibilmente fornire agli utenti un'esperienza d'uso più semplice) una nuova revisione si affaccia all'orizzonte, come scoperto dallo staff di 9to5Google.

In buona parte si tratta di una riorganizzazione delle voci già esistenti e di modifiche a esse, operate con l'intenzione di renderle più comprensibili. Per esempio, il menu Le mie app e i miei giochi diventerà Gestione app e dispositivi.

La parte più interessante di questa revisione riguarda però l'introduzione di una nuova funzione, chiamata Share (Condividi).

Il suo scopo è consentire la condivisione di app tra dispositivi nelle vicinanze anche in assenza di una connessione a Internet, ma semplicemente "inviando" le app prescelte da uno smartphone (o tablet) all'altro.

Un'apposita pagina Invia app permette di scegliere con quali dispositivi iniziare la condivisione, permettendo di scegliere un'app sola o più app contemporaneamente.

Per Google, questa funzionalità è particolarmente importante per quegli utenti che si trovano in zone in cui la banda a disposizione è limitata: è costoro che il gigante di Mountain View vuole conquistare, e infatti li definisce «il prossimo miliardo di utenti».

Sebbene le novità siano già parte dell'ultimo Apk di Google Play, ancora non ci sono indicazioni su quando esse saranno messe a disposizione degli utenti.