PosteMobile regala 100 giga per scusarsi dei disagi

Dopo i disservizi, l'operatore virtuale cerca di farsi perdonare.

30-09-2020

Nei giorni scorsi gli utenti di PosteMobile hanno dovuto affrontare diversi disservizi (dovuti a problemi durante una manutenzione programmata): impossibilitati a chiamare e a navigare su Internet, hanno potuto solo aspettare che l'operatore virtuale risolvesse i problemi.

Ora che la situazione è tornata alla normalità, PosteMobile si scusa e, per cercare di rabbonire gli utenti inferociti (soprattutto dalla mancanza di informazioni nel periodo dei guasti) ha deciso di elargire una sorta di bonus.

Tutti gli utenti privati e i titolari di Partita Iva attiva prima del 28 settembre 2020, rimasti vittime del disservizio, otterranno in regalo fino a 100 GByte di traffico gratis (102.400 crediti del piano Creami).

I giga possono essere adoperati soltanto in Italia e tramite l'APN wap.postemobile.it, sono validi per 30 giorni e non sono cumulabili con il mese successivo qualora non vengano consumati interamente nel tempo a disposizione.

Per l'attivazione del bonus non c'è nulla da fare: un Sms avviserà gli utenti dell'abilitazione del traffico "regalato".