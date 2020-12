Dove porta quel link misterioso?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-12-2020] Commenti (2)

Capita anche a voi di ricevere strane mail contenenti link ancora più strani? Cose tipo "Auguri per il tuo futuro,Paolo C*** https://bit.ly/2J*****"? È abbastanza facile intuire che si tratti di una trappola di qualche genere e che cliccarvi sopra non sia una buona idea, ma se non riuscite a resistere alla curiosità di sapere cosa siano esattamente, ho uno strumento sicuro per voi.

Si chiama Wheregoes.com ed è un sito molto semplice che fa una sola cosa e la fa bene e senza fronzoli: gli date un link sospetto e lui vi dice dove porta realmente.

Moltissimi link, infatti, oggi vengono abbreviati (con servizi come Bit.ly o Tinyurl.com) oppure usano dei redirect e quindi la loro effettiva destinazione non è immediamente comprensibile. Con Wheregoes.com potete levarvi il dubbio in modo perfettamente sicuro.

E se volete anche vedere in modo sicuro che aspetto ha la destinazione di un link, senza mettere a rischio il vostro computer, provate Browserling.com: vi mette a disposizione un computer virtuale per una manciata di minuti. Immettetevi il link, guardate dove porta e non vi preoccupate di furti di dati o infezioni: è il computer virtuale che lo sta visitando, non il vostro, e comunque quel computer verrà azzerato dopo l'uso.