Il thermos da campeggio che è anche una caffettiera solare

GoSun Brew permette di preparare una buona tazza di caffè caldo in qualunque situazione.

GoSun è un'azienda che si è specializzata nell'inventare soluzioni che, sfruttando l'energia solare, offrono tutta una serie di comodità anche a chi si trova lontano dalla rete elettrica, come il lavello portatile GoSun Flow o il forno portatile GoSun Go.

Ora GoSun ha ideato un nuovo gadget che sempre al Sole si affida per il proprio funzionamento: GoSun Brew.

Si tratta di una sorta di thermos, nato da una raccolta fondi su Kickstarter e pensato per il campeggio o la vita all'aria aperta, che integra una caffettiera a stantuffo e un elemento riscaldante a 12 Volt, e viene fornita insieme a un powerbank solare da 266 Wh.

«Prima di questa invenzione» - spiega Patrick Sherwin, CEO di GoSun - «preparare l'indispensabile tazza di caffè mattutina era impossibile senza far uso di gas e fuoco. Disgraziatamente, il fuoco è pericoloso e può essere molto distruttivo».

«Adesso, grazie a GoSun Brew, ciascuno può preparare la propria tazza di caffè mattutina e anche ricaricare i propri dispositivi con energia pulita e gratuita dal Sole» racconta ancora Sherwin.

Tutto ciò che bisogna fare è riempire d'acqua GoSun Brew, attendere il tempo necessario affinché si riscaldi (tra i dieci e i quindici minuti), aggiungere la polvere di caffè (da lasciare in infusione per quattro minuti) e infine premere lo stantuffo.

L'operazione non sarà istantanea, ma è sicura (non ci sono fiamme libere) e si può effettuare dovunque, senza doversi preoccupare di avere con sé fornelletti e combustibile: basta avere la luce del sole per ricaricare il powerbank, che - al massimo della carica - consente di preparare otto tazze di caffè (o ricaricare uno smartphone 22 volte).

Oltre a fare il caffè, naturalmente, GoSun Brew può essere usato per preparare qualunque altra bevanda calda ma anche per riscaldare i pasti pronti, come zuppe o noodle. Le funzionalità di thermos, inoltre, consentono di mantenere calde le bevande presenti all'interno.

GoSun Brew può essere pre-ordinato dal sito ufficiale al prezzo promozionale di 57 euro; chi lo desidera può acquistare anche la valigetta per trasportarla insieme agli accessori. Le consegne inizieranno ad aprile 2021.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.