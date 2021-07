Lucasfilm assume lo youtuber che ha saputo fare meglio di lei

Il Luke Skywalker del dilettante Shamook è più convincente di quello creato dai professionisti per The Mandalorian.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-07-2021] Commenti

Chi ha seguito l'ultima stagione di The Mandalorian sarà rimasto piacevolmente sorpreso dall'apparizione, proprio nell'ultimo episodio, di Luke Skywalker (cui Mark Hamill ancora ha prestato le fattezze e la voce), venuto a salvare la situazione.

Per l'occasione, e per ricreare un giovane Mark Hamill che fosse convincente, Lucasfilm ha utilizzato la tecnologia già adoperata in Rogue One per portare sullo schermo le fattezze di Carrie Fisher e Peter Cushing, al tempo del film già scomparsi entrambi.

Il tentativo è riuscito, ma non era perfetto. Qualcosa - nello sguardo, nella pelle, nell'aspetto complessivo - è parso evidentemente fuori posto, lasciando non del tutto convinti gli spettatori.

Tra di essi c'era anche lo youtuber Shamook che, da esperto di deepfake, ha deciso di provare a fare un lavoro migliore di quanto avesse fatto la Lucasfilm; e ci è riuscito, proprio come aveva già fatto in precedenza con il Peter Cushing digitale di Rogue One.

A quel punto Lucasfilm, dietro la quale - non dimentichiamo - c'è Disney, avrebbe potuto chiedere a YouTube di rimuovere quei video in cui un dilettante, per quanto bravo, la metteva in cattiva luce, facendo meglio di lei; invece, non solo è entrata in contatto con Shamook, ma l'ha addirittura assunto proprio per occuparsi di ciò in cui eccelle.

Shamook è quindi ora Senior Facial Capture Artist e, se pure non tutti i deepfake che popolano il suo canale sono davvero perfetti, con le ampie risorse di Disney alle spalle ora può dare sfoggio a tutta la propria creatività, e forse riuscire a riportare sullo schermo attori da tempo deceduti, o ormai "fuori età", in maniera finalmente davvero convincente.