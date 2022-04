Se il ransomware minaccia l'agricoltura

Il pericolo da virtuale diventa concreto: gli attacchi possono mettere in crisi le forniture di generi alimentari.

Si potrebbe pensare che ci siano attività che possono tranquillamente ignorare minacce che invece per altre sono molte pericolose: per esempio, quanti danni potrà mai fare un ransomware al settore dell'agricoltura?

La risposta è «Molti» e il rischio è tanto serio che l'americano FBI ha diramato un avviso in cui mette in guardia gli agricoltori dalla minaccia rappresentata dal ransomware specialmente nei periodi di semina e raccolta.

Già lo scorso anno alcune aziende agricole che si occupano della coltivazione di cereali sono cadute vittima di attacchi che hanno causato danni alla fornitura di semi e fertilizzanti.

Poiché chi deve seminare e mietere non può arbitrariamente attendere i tempi necessari a una soluzione che non coinvolga il pagamento del riscatto (e che possono essere lunghi), le aziende agricole tendono per lo più a pagare immediatamente, nella speranza di riavere con rapidità il controllo dei sistemi informatici ai quali si affidano. Ciò, però, le rende dei bersagli ideali.

A ciò si aggiunge il fatto che, come segnala l'amministratore delegato di Black Fog, Darren Williams, «molte realtà usano ancora tecnologie antiquate per difendersi, e così le probabilità di un attacco capace di danneggiare le forniture di cibo è sempre più alto».

«I criminali» - aggiunge Brian Higgins, di Comparitech - «vorranno sempre colpire i bersagli prescelti nel momento in cui questi sono maggiormente vulnerabili, per aumentare al massimo la pressione e spingerli a cedere alle richieste. È per questo motivo che le stagioni di semina e di raccolto sono particolarmente interessanti».

La questione è poi specialmente seria in questo periodo in cui la filiera ancora risente dei problemi causati dalla pandemia e anche dalla situazione in Ucraina: un attacco che riuscisse a mettere in crisi i produttori locali avrebbe conseguenze molto concrete, che diventerebbero evidenti negli scaffali dei supermercati.