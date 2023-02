[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-02-2023] Commenti (3)

La verità sul “massiccio attacco hacker” di cui tutti parlano

Scrive Rainews: "Agenzia per la cybersicurezza: "E' in corso un massiccio attacco hacker"

I tecnici dell'Agenzia hanno già censito "decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi""".

Come al solito, siccome in tante redazioni linkare le fonti è considerato un abominio, non viene riportata l'indicazione più importante, ossia l'informazione tecnica del CSIRT. È qui. E dice una cosa che Rainews ha tralasciato di mettere in evidenza: la falla di VMware ESXi sfruttata per l'attacco è stata corretta dal vendor due anni fa.

No, dico, due anni fa. L'avviso del CSIRT lo dice chiaramente: "vulnerabilità CVE-2021-21974 - già sanata dal vendor nel febbraio 2021".

Parliamoci chiaro: se non patchi un sistema da due anni e per di più lo esponi direttamente a Internet, prendi una canna da pesca e smetti di fare danni, perlamordiddio.

E per favore piantiamola con i titoli sensazionalisti: il titolo corretto, qui, non è "È in corso un massiccio attacco hacker" ma "Imbecilli non aggiornano da 2 anni computer esposti a Internet, si beccano quello che si meritano".

Gli anglofoni hanno un modo di dire perfettamente azzeccato per queste occasioni: FAFO. Fuck around, find out. Ossia, grosso modo, "Fai una cretinata, scoprine le conseguenze".

Se vi interessano i dettagli tecnici, BleepingComputer ha pubblicato un ottimo articolo in proposito; Censys ha un elenco dei server colpiti; e qui ci sono istruzioni per proteggere i server e per tentare il recupero dei file cifrati dal ransomware.

In Italia i server colpiti (non quelli vulnerabili, ma quelli che sono già stati infettati) sono almeno una ventina, secondo Censys; in Svizzera sono più o meno altrettanti.

