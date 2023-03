Amazon chiude 8 negozi “senza commessi”

La catena Amazon Go perde pezzi, ma è ufficialmente solo una riorganizzazione.

È un po' in difficoltà la catena di negozi "senza commessi" Amazon Go, che dal 2018 ha aperto al pubblico (precedentemente era accessibile soltanto ai dipendenti di Amazon) e da allora ha aperto 40 punti vendita negli Stati Uniti e a Londra.

Nonostante l'idea di poter fare la spesa evitando le code e le casse, poiché gli acquisti vengono registrati automaticamente mentre si depositano i prodotti nel carrello e il conto viene addebitato sulla carta di credito, non tutti i negozi hanno registrato il successo sperato.

Così, Amazon ha deciso di chiudere 8 punti vendita, tutti negli USA: quattro a San Francisco, due a New York, due a Seattle. Resteranno aperti sino al prossimo 1 aprile; poi, cesseranno l'attività.

«Come qualsiasi rivenditore fisico, periodicamente riesaminiamo i nostri negozio e prendiamo decisioni per ottimizzarli» ha spiegato un portavoce dell'azienda, commentando le chiusure, che si aggiungono a quelle che hanno colpito nei mesi passati le librerie Amazon Books (che hanno cessato completamente di operare) e gli ultimi negozi Amazon Pop-Up e 4-star, per un totale di 70 esercizi.

Amazon Go, però, non sparirà. Il gigante dell'e-commerce ha chiarito che la chiusura degli 8 punti vendita insoddisfacenti è parte di una normale riorganizzazione; altri negozi apriranno nel prossimo futuro, una volta individuati i luoghi che mostrino le maggiori possibilità di crescita.

Per quanto riguarda i dipendenti dei negozi Amazon Go destinati a chiudere, invece, Amazon ha fatto sapere che sta valutando insieme a loro quali altri ruoli possano ricoprire all'interno dell'azienda, per esempio venendo impiegati nei punti vendita Go ancora aperti.