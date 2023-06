Windows 10, aggiornamento forzato per le vecchie versioni

Terminato il supporto alla versione 21H2, Windows Update applicherà automaticamente gli update più recenti.

Se siete tra quanti non si curano troppo di tenere aggiornato Windows all'ultimissima versione, sappiate che c'è un aggiornamento forzato in arrivo.

Il 13 giugno è cessato definitivamente il supporto a Windows 10 21H2: ciò significa che questa versione non riceverà più alcun tipo di aggiornamento ed è necessario passare a una versione più recente, oppure a Windows 11 (ammesso che il PC soddisfi tutti i requisiti).

La "versione più recente" in questione è Windows 10 22H2, che può essere ottenuta manualmente operando tramite Windows Update (utilizzando l'apposito pulsante mostrato in quei sistemi rimasti a versione vecchie di Windows) oppure semplicemente aspettando.

Le edizioni Home (e, in generale, quelle non gestite da amministratori di sistema) saranno infatti forzatamente aggiornate a Windows 10 22H2 nelle prossime settimane: in questo modo Microsoft intende assicurarsi che il maggior numero possibile dei PC connessi a Internet sia aggiornato all'ultima versione di Windows e possieda, così, le ultime patch di sicurezza.

Dal punto di vista degli utenti, l'operazione in teoria non dovrebbe presentare rischi: l'aggiornamento forzato non viene applicato se Windows Update rileva delle incompatibilità note. Come sempre in questi casi, tuttavia, è sempre bene essere preparati a ogni possibilità.