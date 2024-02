Amazon toglie Dolby dal piano base di Prime Video

Per sfruttare Dolby Vision e Dolby Atmos bisogna sottoscrivere il piano senza spot, che costa 2,99 euro al mese in più.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-02-2024] Commenti (2)

Amazon non si è limitata ad aggiungere la pubblicità alla versione "base" di Prime Video, chiedendo agli utenti di pagare un sovrapprezzo di 2,99 euro al mese per eliminare gli spot; ha anche tolto qualcosa.

La versione standard di Prime Video infatti non offre più le funzionalità Dolby Atmos e Dolby Vision, fino a poco fa disponibili per tutti gli utenti, posto naturalmente che i contenuti desiderati fossero stati realizzati in maniera compatibile con le due tecnologie.

Come ha scoperto il sito tedesco 4kfilme e come poi ha confermato Amazon stessa, le tecnologie Dolby sono ora disponibili soltanto per chi ha sottoscritto l'opzione senza pubblicità di Prime Video.

La rivelazione ha causato più di un mugugno, soprattutto perché la sparizione di Dolby non era stata preannunciata: non è d'altra parte difficile ritenerla una sorta di aumento dei prezzi mascherato, o - in altre parole - un modo per rendere meno piacevole la permanenza all'interno dei limiti del piano con la pubblicità.