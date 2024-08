Microsoft conferma: il Pannello di Controllo sta per sparire

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-08-2024] Commenti

Il Pannello di Controllo in Windows 2.01

Che i giorni del Pannello di Controllo - una funzionalità presente in Windows fin dalla versione 2.0, sebbene in una versione naturalmente molto diversa da quella odierna - fossero ormai contati non dovrebbe essere un mistero per nessuno sin dal 2015 quando, con il lancio di Windows 10, Microsoft introdusse la schermata delle Impostazioni.

Ora però c'è la conferma ufficiale del fatto che il conteggio sta per arrivare alla fine: una pagina di supporto del sito di Microsoft, appena aggiornata, afferma infatti che «Il Pannello di Controllo sta per essere abbandonato a favore dell'app Impostazioni, che offre un'esperienza più moderna e semplificata».

L'app Impostazioni al momento non offre ancora tutte le opzioni presenti nel Pannello di Controllo, il quale dovrà quindi restare in circolazione sinché la transizione non sarà completata: l'apparizione sul sito di Microsoft dell'informazione che abbiamo riportato ci dice però che non dovrebbe ormai mancare molto.