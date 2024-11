D-Link, falla in migliaia di NAS non sarà mai corretta

L'azienda è uscita dal mercato dei NAS: pertanto non rilascerà mai una correzione.

A questo punto non c'è più nemmeno ragione di sorprendersi: di nuovo D-Link ha fatto sapere che oltre 60.000 NAS di sua produzione contengono una falla per la quale esiste già un exploit pubblico, ma la patch non arriverà mai.

I modelli interessati sono diffusi per lo più in ambito domestico e di piccole aziende, e sono:

- DNS-320 Version 1.00

- DNS-320LW Version 1.01.0914.2012

- DNS-325 Version 1.01, Version 1.02

- DNS-340L Version 1.08

Rivelando il problema, D-Link raccomanda di «pensionare» i prodotti vulnerabili o, per lo meno, di scollegarli da Internet: se restano accessibile, infatti, è possibile che qualcuno da remoto sfrutti la falla.

La decisione di non rilasciare correzioni per i dispositivi colpiti dipende certamente dal fatto che i modelli interessati non sono più ufficialmente supportati ma anche dalla decisione di uscire dal mercato dei NAS.