Google, arriva il pulsante ''AI Mode'' nella ricerca

Immagine: Google.

Considerate le incursioni dei concorrenti nel settore dei motori di ricerca, era inevitabile che prima o poi sarebbe successo: Google si appresta a rinnovare il proprio motore introducendo la IA.

Al momento in proposito ci sono solo le indiscrezioni pubblicate da The Information, secondo le quali all'interno dell'app di Google per smartphone è già presente un'anteprima della funzione, attualmente disabilitata, sotto forma del pulsante AI Mode (Modalità IA) nell'angolo superiore sinistro della schermata.

La funzionalità sarà disponibile anche nella versione web del motore di ricerca, con un link AI Mode posto sempre nell'angolo superiore sinistro della pagina.

Inizialmente, insomma, gli utenti potranno scegliere se adoperare la ricerca "normale" o se affidarsi alla IA, alla quale si potranno rivolgere domande in linguaggio naturale a cui essa potrà rispondere avvalendosi delle risorse del web.

La IA inoltre sarà attivabile anche nella ricerca per immagini tramite Google Lens, che le passerà i risultati in modo che questa possa preparare una risposta per l'utente che in teoria dovrebbe essere particolarmente precisa.

Sebbene non siano ancora disponibili dettagli ufficiali, è molto probabile che la IA incaricata di gestire tutto ciò sia Gemini, che già da qualche tempo si sta facendo strada sugli smartphone Android e che Google sta rapidamente inserendo in pressoché tutti i propri prodotti.