TIM, altri aumenti in vista

Il primo di aprile aumenta il canone di telefonia fissa: può essere l'occasione per disdire senza pagare penali.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-02-2025] Commenti

Foto di Jake

Se siete tra i clienti TIM che hanno evitato l'aumento del costo dell'abbonamento annunciato circa un mese fa e previsto per marzo - e, se lo siete, non vi è stato comunicato alcun cambio in fattura - non consideratevi ancora completamente al sicuro.

TIM ha infatti pubblicato sul proprio sito l'annuncio di nuovi aumenti che scatteranno il primo giorno di aprile.

Come nel caso degli aumenti di marzo, anche quelli di aprile coprono soltanto alcune fasce di clienti: TIM sembra insomma voler colpire tutti i propri utenti, ma a scaglioni.

Di nuovo come nel caso degli aumenti di marzo, i motivi sono legati alle «esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle reti di nuova generazione» e sempre prevedono un aumento del canone compreso tra 2 e 2,90 euro al mese, IVA inclusa.

Chi non ha obiezioni non deve fare nulla. Quanti invece non vogliono subire l'aumento non hanno alcuna alternativa se non quella di cambiare operatore, operazione che può essere eseguita senza pagare alcuna penale o costo di disattivazione se esercitata entro il 30 aprile.

I dettagli per procedere al recesso da TIM sono spiegati in un lungo paragrafo pubblicato insieme alla notizia degli aumenti, ma in sostanza si riducono a inoltrare una richiesta tramite una telefonata al 187, una visita alla propria Area Clienti MyTIM, inviando una PEC (disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it) o una raccomandata all'indirizzo di TIM (TIM - Servizio Clienti - Casella Postale 111 - 00054 Fiumicino (Roma) o recandosi in un negozio TIM.

È importante che la richiesta rechi l'indicazione Modifica delle condizioni contrattuali come motivazione per il recesso.