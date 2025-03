Windows 11 e l'update che disinstalla Copilot per sbaglio

Microsoft parla di “disinstallazione accidentale” ma gli utenti non sono troppo dispiaciuti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-03-2025] Commenti

Non tutti i bug vengono per nuocere. Per esempio, quello introdotto dall'aggiornamento KB5053598 per Windows 11 non è stato per nulla accolto male dagli utenti.

Come Microsoft stessa ha ammesso, un effetto collaterale di quell'aggiornamento è la disinstallazione di Copilot, l'assistente digitale basato su IA integrato nel sistema operativo.

La versione di Copilot che viene accidentalmente disinstallata è per l'appunto quella integrata in Windows; non si tratta di quella presente in Microsoft 365, che a quanto pare non viene invece toccata dall'update.

Al momento Microsoft, oltre ad ammettere la «disinstallazione accidentale» di Copilot, indica come soluzione temporanea del problema una nuova installazione dell'assistente, scaricandolo dal Microsoft Store.

L'azienda d'altra parte ha ammesso che sta elaborando una soluzione definitiva, ma non ha indicato quanto tempo sarà necessario.