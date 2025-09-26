Microsoft pagherà gli editori per i contenuti usati dalle IA: nasce il Publisher Content Marketplace



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-09-2025]

microsoft publisher marketplace
Foto di Immo Wegmann.

Microsoft sta sviluppando una piattaforma denominata Publisher Content Marketplace, progettata per facilitare accordi di licenza tra editori e aziende di intelligenza artificiale, con pagamenti basati sull'effettivo utilizzo dei contenuti nell'addestramento dei modelli. Attualmente in fase pilota con un gruppo selezionato di publisher statunitensi, questa iniziativa vuole rappresentare un passo verso una maggiore trasparenza e sostenibilità economica nel settore, partendo dall'integrazione con l'assistente Copilot.

Il modello proposto si discosta dalle intese fisse tradizionali, introducendo metriche oggettive per valutare l'impatto del contenuto sui sistemi AI, come la frequenza di accesso o l'influenza sul materiale generato. Secondo fonti interne, la piattaforma mira a creare un ecosistema bilaterale dove gli editori possono impostare prezzi personalizzati e tracciare l'uso dei loro archivi, potenzialmente estendendo l'accesso ad altri prodotti Microsoft in futuro.

Il contesto di questa mossa è chiaramente costituito dalle crescenti tensioni tra big tech e mondo editoriale, esacerbate da cause legali per presunte violazioni di copyright. Un esempio emblematico è la querela intentata dal New York Times contro Microsoft e OpenAI nel 2023, che accusa le due società di aver utilizzato milioni di articoli per addestrare chatbot come ChatGPT e Copilot, senza autorizzazione o compensazione adeguata. Ancora in corso, questa lite ha evidenziato i limiti del fair use nella giurisprudenza statunitense e ha spinto diverse aziende a esplorare accordi preventivi. Attraverso il suo investimento miliardario in OpenAI, Microsoft si trova al centro di questi dibattiti: ora il Publisher Content Marketplace vuole fungere da strumento per mitigare rischi simili.

Dal punto di vista operativo, la piattaforma opererebbe come un hub digitale sul quale gli editori caricano metadati relativi ai contenuti da loro messi a disposizione; gli sviluppatori di IA, inclusi potenziali partner esterni, possono quindi sfogliare un catalogo e negoziare licenze in tempo reale, con meccanismi di tracking basati su API per monitorare l'utilizzo dei materiali dopo la firma della licenza. Si tratta di un approccio basato sull'utilizzo effettivo che contrasta con i gli accordi stretti da OpenAI, che non ne tengono conto e riguardano già editori come Condé Nast, Time e Associated Press per accessi illimitati.

Proposte di lettura:
Google espande la IA in Chrome: Gemini risponde a domande sulle schede aperte e ...
Italia prima in UE con la legge sulla IA: recepisce l'AI Act europeo adattan...
YouTube, il doppiaggio automatico dei video sincronizza il labiale. Anche in ita...
Newelle, l'assistente AI open source per Linux e GNOME

Le implicazioni per gli editori sono significative, specialmente in un panorama in cui i ricavi pubblicitari digitali sono erosi dalle piattaforme tech: circa il 60% della spesa pubblicitaria globale fluisce verso Google e Meta, secondo stime del 2025. Per testate in crisi come quelle locali o specializzate, il marketplace potrebbe generare flussi di ricavi ricorrenti, valutati in un potenziale mercato da 30 miliardi di dollari entro il 2035 per dati di addestramento per le IA. La fattibilità di questi piani dipende dall'adozione della piattaforma: senza un numero critico di acquirenti, il sistema rischierebbe di rimanere un esercizio teorico.

Microsoft sostiene che un modello dinamico come questo incentivi la creazione di contenuti di alta qualità, riducendo i bias nei modelli AI e favorendo dataset verificati. Il lancio formale del marketplace è previsto per i primi mesi del 2026: la speranza di Microsoft è che riesca a ridefinire i rapporti tra IA e media, attualmente non certo dei migliori.

Per approfondire:
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa &#...
Compensi per copia privata, la SIAE alza le tariffe. E vuole tassare anche il cl...
La IA di Google "fa calare il traffico" ai siti web: parte la denuncia alla Comm...
Obsolescenza programmata dei videogiochi: Stop Killing Games supera il milione d...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Wikipedia, redattori umani in rivolta contro i riassunti degli articoli generati dalla IA
Pesci d'aprile, ci casca anche la IA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quali di questi dati ti spiacerebbe perdere di pił?
Dati finanziari e di pagamento
Documenti relativi al lavoro
Email personali
Email di lavoro
Messaggi personali (SMS, Whatsapp ecc.)
Foto dei miei bambini
Foto dei viaggi
Foto private o particolari o sensibili di me stesso
Foto private o particolari o sensibili del mio partner
Altre foto (non sensibili)
Note e documenti personali
Password
Rubrica degli indirizzi o dei contatti telefonici
Scansioni di passaporti, patenti, assicurazioni e altri documenti personali

Mostra i risultati (1809 voti)
Settembre 2025
n. 3998 del 26-09-2025
Lionsgate: "IA non è capace di generare interi film". La questione dei diritti
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 26 settembre
2024
HP lancia l'intelligenza artificiale per le stampanti
2023
Windows 11, niente Copilot per la UE
2022
Intel ha scelto: il Veneto ospiterà lo stabilimento italiano
2021
Surface Laptop Studio e Surface Pro 8
2020
Windows XP, il codice sorgente finisce in Rete
2019
Google combatte i deepfake inondando il web di deepfake
2018
Il bug in Firefox che manda in crash il browser (e spesso anche il sistema opera...
2017
Microsoft rilascia SQL Server per Linux, Stallman la attacca
2016
Truffatore smascherato via Facebook
2015
La Cgil chiede l'intervento della Polizia per l'accordo con Telecom
2014
Il Tar del Lazio boccia il Regolamento Agcom
2013
Amazon lancia i nuovi Kindle Fire
2012
Vodafone promette chiamate e Sms senza limiti. Le alternative
2011
Intercettazioni telefoniche: cosa dice la legge
2009
In prova: Kodak EasyShare M381
2008
In prova: iPod Touch 2G 32 Gbyte
2007
Beppe Grillo, l'uomo dell'anno
2006
L'interrogatorio di Tronchetti
2003
Assosecurity
2002
La TV che ti segue
2001
Giustizia Infinita e Tonino Carotone
Olimpo Informatico


 
web metrics