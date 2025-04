Pesci d'aprile, ci casca anche la IA

L'intelligenza artificiale di Google gabella per vera una notizia inventata per scherzo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-04-2025] Commenti (1)

Se i pesci d'aprile riescono a ingannare gli esseri umani, figuriamoci quello che possono fare con le intelligenze artificiali.

Per il 1 aprile 2020 Ben Black, un giornalista del sito di notizie locali Cwmbran Life - dedicato a Cwmbran, in Galles - ha pubblicato un articolo scherzoso secondo il quale la città sarebbe entrata nel Guinness dei Primati avendo stabilito il record mondiale di rotatorie per chilometro quadrato.

Quest'anno, Black si è accorto che la sua burla ha avuto un effetto inaspettato: ha scoperto infatti che la IA di Google ha preso la notizia per vera, presentandola come un fatto reale nelle sue risposte agli utenti. L'errore ha lasciato Black «scioccato» e «preoccupato» per le implicazioni di questa svista.

L'articolo originale era chiaramente indicato come "pesce d'aprile" grazie alle modifiche apportate dopo dopo la pubblicazione iniziale; ma la IA di Google non è riuscita a cogliere il contesto, probabilmente perché Cwmbran Life è di solito un sito di notizie legittimo, e ha riportato la storia come un'informazione autentica.

Dopo aver scoperto che la sua storia falsa era stata ripresa dall'AI, il giornalista ha deciso di abbandonare definitivamente la tradizione del pesce d'aprile, definendo l'esperienza un «pasticcio» che ha minato la sua fiducia in questo tipo di iniziative.

«Spaventa pensare che qualcuno possa cercare su Google "strade in Galles", vedere la mia storia inventata e pensare che sia vera» ha raccontato.

Inoltre, ha dichiarato alla BBC che l'accaduto mostra come la IA possa rappresentare una crescente minaccia per gli editori indipendenti, poiché spesso utilizza i loro contenuti senza permesso, rielaborandoli e presentandoli in formati che avvantaggiano altri, a scapito degli autori originali.

Al di là della situazione specifica, quanto successo dovrebbe generare un po' di preoccupazione soprattutto perché sempre più persone si vanno affidando ciecamente alle risposte della IA senza darsi la pena di verificare le informazioni: se ciò accade per qualsiasi argomento, le conseguenze possono essere anche molto pericolose.