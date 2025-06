Wikipedia, redattori umani in rivolta contro i riassunti degli articoli generati dalla IA

La sperimentazione è stata stroncata sul nascere: rischiava di intaccare la credibilità dell'enciclopedia.

Anche se non si può certamente parlare di "fuga dalla IA", Wikipedia si aggiunge alle realtà che di recente hanno fatto retromarcia rispetto ai loro piani iniziali. E nello specifico parliamo di quei piani che prevedevano un uso più o meno massiccio dell'intelligenza artificiale.

Appena una decina di giorni fa, l'enciclopedia online aveva annunciato un esperimento che prevedeva l'introduzione di riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale in cima agli articoli, sul modello adottato da Google nella pagina delle ricerche. Il test sarebbe dovuto durare due settimane ed essere dedicato unicamente agli utenti di dispositivi mobili; l'intento dichiarato era migliorare l'accessibilità delle informazioni fornendo delle sintesi rapide degli articoli.

Il progetto prevedeva l'uso di un modello di intelligenza artificiale per creare brevi sommari basati sul contenuto degli articoli, visualizzati sopra il testo principale. In questo modo gli utenti avrebbero potuto cogliere rapidamente i punti chiave senza dover leggere l'intero articolo. La sperimentazione è stata però accolta con scetticismo dai redattori: gli editor hanno sollevato preoccupazioni sulla qualità e l'accuratezza dei riepiloghi. Molti hanno temuto che la IA potesse introdurre errori o semplificazioni eccessive, compromettendo l'affidabilità di Wikipedia come fonte di conoscenza.

Un punto centrale delle critiche è stato il timore che i sommari generati automaticamente potessero ridurre il controllo umano sul contenuto. I redattori volontari, che dedicano tempo alla verifica e alla redazione degli articoli, hanno espresso preoccupazione per la possibilità che la IA producesse informazioni fuorvianti o prive di contesto. Alcuni hanno anche evidenziato il rischio che gli utenti si affidassero esclusivamente ai riepiloghi, trascurando il testo completo e le sue fonti. Inoltre, c'è stata resistenza all'idea di integrare tecnologie di IA in un sistema che si basa sulla collaborazione umana e sulla trasparenza.

Wikimedia Foundation, pur accettando di sospendere l'esperimento, ha dichiarato di voler continuare a esplorare modi per migliorare l'esperienza utente. Ha anche sottolineato che terrà conto del feedback ricevuto per qualsiasi futura implementazione di strumenti di IA: peraltro Wikimedia Foundation ha preparato per essi un piano triennale. Al momento non si sa se e quando il progetto sarà ripreso, nella medesima forma o magari rivisitato. Non sono stati forniti dettagli su come le preoccupazioni degli editori saranno affrontate in futuro.