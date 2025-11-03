Vuoi aggiornare a Windows 11? Occhio al falso FlyOOBE: potrebbe essere un malware



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-11-2025]

flyoobe falso

Un falso sito di download sta distribuendo una versione contraffatta di FlyOOBE, uno strumento noto per consentire l'aggiornamento a Windows 11 su dispositivi non ufficialmente supportati. L'allarme è stato lanciato dallo sviluppatore originale del tool, che ha invitato gli utenti a scaricare esclusivamente dalla pagina GitHub ufficiale, segnalando rischi concreti di infezione da malware.

Precedentemente nota come FlyBy11, FlyOOBE è un'applicazione open source che consente di bypassare i requisiti minimi di sistema imposti da Microsoft per l'installazione di Windows 11. Il tool è particolarmente apprezzato da utenti esperti, tecnici e rivenditori che desiderano aggiornare dispositivi più datati o personalizzare l'esperienza OOBE (Out-of-Box Experience) rimuovendo componenti come Copilot, Edge o servizi cloud non desiderati. Tuttavia la sua crescente popolarità ha attirato l'attenzione di attori malevoli.

Secondo quanto segnala lo stesso sviluppatore, un sito clone dall'aspetto credibile (raggiungibile all'indirizzo https://flyoobe.net/ che consigliamo di non visitare) ha iniziato a distribuire una versione modificata di FlyOOBE, che potrebbe contenere codice dannoso. Il dominio non è affiliato allo sviluppatore e sfrutta l'interesse degli utenti Windows 10 che cercano soluzioni per evitare l'obbligo di account Microsoft o per installare il sistema su hardware non conforme. Scaricando da fonti non verificate, il rischio è che gli utenti installino software contenente infostealer, backdoor o altri tipi di malware.

Di recente le istruzioni su come bypassare i requisiti di Windows 11 hanno iniziato a scomparire, almeno da YouTube; inoltre, alcuni antivirus hanno iniziato a classificare strumenti come FlyOOBE come potenzialmente indesiderati, alimentando la confusione tra utenti legittimi e aumentando il rischio che versioni contraffatte passino inosservate. Per chi intenda utilizzare FlyOOBE o strumenti simili è consigliabile verificare l'hash del file scaricato, evitare link condivisi su forum o social network e consultare direttamente le fonti ufficiali.

Articoli suggeriti:
YouTube rimuove video su Windows 11: aggirare le restrizioni ora è consider...
Windows 10, Microsoft estende il supporto a ottobre 2026. Ma solo per gli utenti...
Fine del supporto a Windows 10: un utente fa causa a Microsoft per obsolescenza ...
FlyOOBE, l’erede di Flyby11: nuove funzioni per aggirare i requisiti di Wi...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows 11, Microsoft rimuove le istruzioni per aggirare i requisiti
L'app per aggiornare a Windows 11 anche i PC non supportati

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale fra questi consigli è davvero irrinunciabile per avere un Pc sempre in ottima forma? Rispondi al sondaggio e discutine con noi.
Cancellare i file non necessari.
Evitare le temperature eccessive.
Installare e aggiornare il software antivirus.
Interrompere o limitare l'uso di funzioni non essenziali.
Mantenere il computer ottimizzato e costantemente aggiornato.
Mantenere puliti display e tastiere.
Mettere il portatile in modalità "sleep" o "ibernazione" quando si effettua una pausa.
Non lasciare che il notebook si surriscaldi.
Utilizzare una borsa porta PC.

Mostra i risultati (3238 voti)
Novembre 2025
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 3 novembre
2025
Google Maps in modalità monocromatica a basso consumo: meno dettagli, pi...
2024
Windows, ora si può accede allo smartphone senza il cavo USB
2022
Vodafone, sottratti oltre 300 GB di dati degli utenti
2021
Facebook rinuncia ufficialmente al riconoscimento facciale
2020
WhatsApp, ora è più facile eliminare foto e video inutili
2018
L'iPhone non funziona? Occhio alle fughe di elio
2017
Promemoria: se lavori per la sicurezza nazionale...
2016
Il tetto solare invisibile
2015
Paralizzati muovono gambe e braccia via Bluetooth
2014
La NASA non ha annunciato sei giorni di oscurità a dicembre
2013
Goodbye Telecom, il caso Telecom Italia spiegato per tutti
2012
La città autosufficiente e senz'auto
2011
iPhone 4S, Apple conferma i problemi di autonomia
2009
In prova: Dell Latitude 2100 (seconda parte)
2008
Progetto Gandalf, per sorvegliarvi tutti
2007
Da Intel e Microsoft Pc economici per Libia e Nigeria
2006
Anche la Grecia arresta i blogger
2004
Ingannevole la pubblicità del digitale terrestre
2003
Senza futuro i supporti fisici per musica e film
2002
Microsoft ce l'ha fatta
Olimpo Informatico


 
web metrics