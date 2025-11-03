Vuoi aggiornare a Windows 11? Occhio al falso FlyOOBE: potrebbe essere un malware

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-11-2025] Commenti

Un falso sito di download sta distribuendo una versione contraffatta di FlyOOBE, uno strumento noto per consentire l'aggiornamento a Windows 11 su dispositivi non ufficialmente supportati. L'allarme è stato lanciato dallo sviluppatore originale del tool, che ha invitato gli utenti a scaricare esclusivamente dalla pagina GitHub ufficiale, segnalando rischi concreti di infezione da malware.

Precedentemente nota come FlyBy11, FlyOOBE è un'applicazione open source che consente di bypassare i requisiti minimi di sistema imposti da Microsoft per l'installazione di Windows 11. Il tool è particolarmente apprezzato da utenti esperti, tecnici e rivenditori che desiderano aggiornare dispositivi più datati o personalizzare l'esperienza OOBE (Out-of-Box Experience) rimuovendo componenti come Copilot, Edge o servizi cloud non desiderati. Tuttavia la sua crescente popolarità ha attirato l'attenzione di attori malevoli.

Secondo quanto segnala lo stesso sviluppatore, un sito clone dall'aspetto credibile (raggiungibile all'indirizzo https://flyoobe.net/ che consigliamo di non visitare) ha iniziato a distribuire una versione modificata di FlyOOBE, che potrebbe contenere codice dannoso. Il dominio non è affiliato allo sviluppatore e sfrutta l'interesse degli utenti Windows 10 che cercano soluzioni per evitare l'obbligo di account Microsoft o per installare il sistema su hardware non conforme. Scaricando da fonti non verificate, il rischio è che gli utenti installino software contenente infostealer, backdoor o altri tipi di malware.

Di recente le istruzioni su come bypassare i requisiti di Windows 11 hanno iniziato a scomparire, almeno da YouTube; inoltre, alcuni antivirus hanno iniziato a classificare strumenti come FlyOOBE come potenzialmente indesiderati, alimentando la confusione tra utenti legittimi e aumentando il rischio che versioni contraffatte passino inosservate. Per chi intenda utilizzare FlyOOBE o strumenti simili è consigliabile verificare l'hash del file scaricato, evitare link condivisi su forum o social network e consultare direttamente le fonti ufficiali.