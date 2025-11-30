Windows Update al posto del Microsoft Store: gestione unificata per tutti gli aggiornamenti



Nelle build più recenti del canale Beta del programma Windows Insider è apparsa una funzionalità che integra la gestione degli aggiornamenti delle applicazioni direttamente in Windows Update, riducendo la dipendenza dal Microsoft Store. Visibile sotto la voce App nelle Impostazioni di Windows 11, questa modifica aggiunge una sezione denominata Aggiornamenti app da dove gli utenti possono verificare e installare patch per le applicazioni installate senza dover aprire lo Store separatamente. Al momento la funzionalità è in fase di test e non restituisce ancora risultati funzionali quando si preme il pulsante di controllo.

L'idea di centralizzare gli aggiornamenti risale a diversi mesi fa, quando Microsoft ha delineato piani per una «piattaforma unificata e intelligente di orchestrazione degli aggiornamenti» capace di gestire non solo i componenti di sistema e i driver, ma anche le applicazioni di terze parti. Rudy Huyn, product manager di Microsoft, ha confermato che qualsiasi sviluppatore potrà delegare la distribuzione delle patch a Windows Update, estendendo il meccanismo a un ecosistema più ampio rispetto alle sole app UWP o MSIX originariamente pensate per lo Store. Questo approccio mira a semplificare la manutenzione, specialmente in ambienti aziendali dove l'accesso allo Store è spesso limitato da policy di gruppo o disabilitato per ragioni di sicurezza, evitando che le applicazioni rimangano obsolete e vulnerabili.

Il funzionamento prevede che gli aggiornamenti app appaiano nella coda di Windows Update, scaricati e installati in background durante le finestre di manutenzione programmate, simili a quanto avviene per le patch di sistema. Gli utenti potranno visualizzare lo stato delle app nella nuova pagina delle Impostazioni, con opzioni per ritardare installazioni o dare priorità a certi download. Per gli sviluppatori l'integrazione richiederà l'adozione di formati come MSIX, che Microsoft ospiterà gratuitamente sui propri server.

Questo sistema di gestione degli aggiornamenti per le app punta a ridurre la frammentazione, in particolare in contesti aziendali: con centinaia di macchine da gestire, gli amministratori IT potranno applicare patch uniformi senza dover gestire store multipli o tool terzi. Per gli utenti domestici il sistema dovrebbe tradursi in meno interruzioni e una maggiore sicurezza, con aggiornamenti automatici che chiudono tempestivamente le falle prima che diventino rischi reali. Non tutte le app saranno coinvolte immediatamente: gli sviluppatori dovranno esplicitamente aderire all'aggiornamento tramite Windows Update; il passaggio non si applicherà retroattivamente a tutto il catalogo del Microsoft Store.

