Con Valve Lepton i giochi per Android girano sotto Linux

Verrà utilizzato anche per le app ''serie''.

Dopo Proton, il layer di compatibilità che consente di eseguire sotto Linux moltissimi videogiochi per Windows, Valve sta lavorando su un progetto denominato Lepton, un layer di compatibilità progettato per eseguire applicazioni Android sui sistemi Linux. Lepton, che ancora non è stato annunciato ufficialmente, è come un fork di Waydroid, un sistema che appunto permette di far girare app Android su distribuzioni Linux desktop complete, sfruttando il protocollo Wayland per la gestione del display. Questa iniziativa pare inserirsi nella strategia più ampia di Valve di espandere l'ecosistema Steam verso hardware basato su chip ARM e i contesti mobili, in maniera simile a come Proton - basato su Wine - ha rivoluzionato l'esecuzione di giochi Windows su Linux.

Lo scopo principale di Lepton appare legato al lancio imminente dello Steam Frame, il casco per la realtà virtuale di Valve, equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Come confermato in un'intervista, lo Steam Frame utilizza «un layer di compatibilità simile a Proton, ma mirato ad Android», consentendo l'esecuzione diretta di app e giochi Android in ambiente VR senza necessità di hardware aggiuntivo.

Dal punto di vista tecnico, Lepton eredita da Waydroid la capacità di isolare un ambiente Android in un container, riducendo le risorse necessarie rispetto a emulatori completi. Altri indizi mostrano come le cose si stiano muovendo rapidamente: in aggiornamento allo Steamworks SDK di fine novembre ha aggiunto il supporto ufficiale per Android e Linux Arm, facilitando lo sviluppo di titoli multipiattaforma. Come Proton, Lepton potrebbe includere ottimizzazioni proprietarie di Valve per il debugging e la gestione degli input; ma il suo codice base - derivato da progetti open source - rimane accessibile su GitHub, con fork attivi che già testano compatibilità per oltre 500 app Android su distribuzioni come Fedora e Ubuntu.

Affinché tutto ciò sia apprezzato dagli utenti, Valve dovrà assicurarsi che non ci siano latenze in titoli complessi e che la gestione del DRM per lo streaming di app Android non crei problemi legati alle licenze e alle diverse regioni. Le conseguenze di Lepton potrebbero facilmente andare oltre il gaming: nulla vieta che anche le app "di produttività" possano finire per girare sui desktop Linux, favorendo così anche le transizioni complete a Linux.