Windows 11, update cumulativi bloccano il sistema: menu Start e taskbar non funzionano più

Negli ultimi mesi diversi aggiornamenti cumulativi di Windows 11 hanno causato malfunzionamenti in parti essenziali dell'interfaccia grafica. Secondo quanto dichiara la documentazione ufficiale di Microsoft, il problema riguarda in particolare le versioni 24H2 e 25H2 del sistema operativo. Dopo l'installazione di update come KB5062553 o KB5065789, alcuni dispositivi aziendali hanno iniziato a mostrare comportamenti anomali, tra cui crash improvvisi di Esplora File, impossibilità di aprire il menu Start e mancata visualizzazione della barra delle applicazioni.

La causa individuata da Microsoft è legata alla mancata registrazione di pacchetti XAML necessari al funzionamento delle applicazioni moderne. Questo difetto si manifesta soprattutto in ambienti virtualizzati o gestiti centralmente, mentre i dispositivi consumer sembrano al momento meno esposti. Gli utenti colpiti possono trovarsi davanti a schermate nere all'avvio o a blocchi del sistema subito dopo il caricamento dell'interfaccia grafica.

Al momento non esiste una correzione definitiva. Microsoft ha suggerito workaround temporanei, come l'uso di script PowerShell (indicati nella stessa documentazione di cui abbiamo parlato all'inizio) per ritardare l'avvio di Explorer fino al completamento della registrazione dei pacchetti, oppure modifiche al registro di sistema per ambienti virtualizzati. Queste soluzioni, tuttavia, richiedono competenze tecniche e non sono adatte a tutti gli utenti.

Il problema si inserisce in un contesto più ampio di critiche verso la strategia di Microsoft. L'azienda ha annunciato l'evoluzione di Windows verso un "Agentic OS", un sistema operativo che integra funzioni di intelligenza artificiale e automazione. Tuttavia, alcuni analisti e sviluppatori hanno sottolineato come tutta questa attenzione rivolta alle nuove funzionalità stia riducendo la stabilità complessiva del sistema. Ex ingegneri Microsoft come Dave Plummer hanno richiamato l'azienda a un approccio simile a quello adottato con Windows XP Service Pack 2, quando lo sviluppo di nuove funzionalità fu sospeso per concentrarsi sulla sicurezza e sull'affidabilità.

Microsoft ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere i problemi indicati nel documento e al tempo stesso ha ribadito che l'intelligenza artificiale rimane centrale nello sviluppo di Windows. Non ci sono però tempistiche circa il rilascio delle patch che porranno fine a tutti questi problemi.

