Windows 11 si aggiorna: arriva il menu Start con le categorie e l'integrazione dello smartphone

Microsoft ha iniziato la distribuzione graduale dell'aggiornamento di anteprima KB5067036 per Windows 11, che introduce un nuovo aspetto per il menu Start unificando l'accesso alle app in un'interfaccia più fluida e personalizzabile. Criticato fin dal lancio di Windows 11 per la sua separazione in due pagine e l'imposizione di una sezione Consigliati non disattivabili, il menu Start ora integra tutti gli elementi in una singola pagine scorrevole, riducendo i passaggi necessari per navigare tra app pinnate, installate e suggerimenti.

La principale novità è che la sezione Tutto - che elenca tutte le app installate - è diventata la schermata principale del menu Start, quella che appare immediatamente all'apertura del menu. Microsoft descrive questa modifica come «progettata per aiutarti ad accedere alle tue app più rapidamente e in modo fluido». Gli utenti possono scegliere tra diverse modalità di visualizzazione: la predefinita "Tutto" (elenco verticale), "Categorie" che raggruppa le app per tipo (per esempio produttività o giochi) evidenziando quelle più usate, e "Griglia", che le ordina alfabeticamente in una griglia orizzontale. Il menu ricorda l'ultima vista selezionata e si adatta alla risoluzione dello schermo: su display ad alta densità come monitor 4K mostra più elementi, mentre su schermi più piccoli collassa le sezioni per ottimizzare lo spazio.

Le possibilità di personalizzazione sono state ampliate: dalla sezione Impostazioni -> Personalizzazione -> Start è possibile nascondere la sezione Elementi Consigliati - un'opzione a lungo richiesta che libera spazio per pinnate e app installate - e regolare la visibilità di altre aree. Disabilitare Elementi Consigliati influisce anche sui file recenti in Esplora File e Jump List, poiché condividono lo stesso motore di suggerimenti. Un nuovo pulsante Collegamento al telefono affianca la barra di ricerca, permettendo di espandere o collassare i contenuti provenienti dai dispositivi connessi: supporta sia Android che iOS nella maggior parte dei mercati, con distribuzione in Europa previsto entro fine 2025, in conformità alle normative locali.

Oltre al nuovo menu Start, l'update include miglioramenti visivi per la barra delle applicazioni sui laptop: le icone batteria hanno le animazioni dell'anteprima e la visualizzazione permanente della percentuale, ma soprattutto sono colorate: verde per carica, giallo per modalità risparmio energetico, rosso per batteria critica.

Gli utenti possono accelerare l'installazione dell'update abilitando Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili in Windows Update, oppure installare manualmente KB5067036 scaricando il pacchetto dal Microsoft Update Catalog.

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
La vera rivoluzione sarebbe il menu Stop... :sbonk:
30-10-2025 11:04
