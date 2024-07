Windows 11, nel menu Start spuntano le categorie

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-07-2024] Commenti (1)

Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda riguarda il menu Start di Windows 11, e in particolare per la visualizzazione Tutte le app.

Microsoft ha pensato che l'elenco alfabetico, per quanto completo e ordinato, non sia esattamente l'ideale per trovare rapidamente l'app di cui si ha bisogno e, pertanto, sta lavorando a una visualizzazione alternativa.

Scovata dall'utente di X phantomofearth all'interno della Beta 22635.3990 (dove è presente, ma non ancora attiva di default), mostra le app suddivise per categorie disposte all'interno di una griglia.

Al momento attuale questa modalità non è ancora funzionante e si limita a mostrare dei quadrati colorati per ogni categoria, ma da ciò si può facilmente ottenere un'idea di come sarà l'aspetto definitivo, sebbene permanga qualche dubbio: i quattro "quadrati" di ogni categoria, per esempio, mostreranno le app più utilizzate o che altro?

La visualizzazione per categorie non sarà peraltro obbligatoria né rimpiazzerà la vecchia visualizzazione alfabetica: stando alla beta attuale, ciascuno potrà scegliere quella che preferisce tramite un menu a tendina posto di fianco alla scritta Tutte le app.