Windows 11, l'update causa la schermata verde della morte

Immagine generata con DiffusionArt

A dimostrazione del fatto che installare quelli che Microsoft definisce preview update (aggiornamenti in anteprima) non è sempre una buona idea, ecco i danni causati dall'aggiornamento opzionale KB5043145, rilasciato la scorsa settimana.

Molti utenti che l'hanno installato avrebbero voluto sfruttare le possibilità che offre, come il ripristino nel menu Start dell'opzione per disconnettere l'utente corrente, ma le cose stanno andando diversamente.

Stando alle segnalazioni, in molti casi dopo l'installazione dell'aggiornamento il computer non riesce più a completare l'avvio, mostrando in certi casi la schermata di ripristino automatico del sistema.

In altri casi Windows inizia mostrare una schermata blu della morte, oppure una schermata verde con significato analogo: in entrambi i casi il sistema non funziona.

Nei casi migliori Windows continua a funzionare, ma possono esserci guai con le periferiche USB: alcuni utenti hanno segnalato che, dopo l'update, la tastiera non funziona più, e che essa ha ripreso a funzionare dopo la disinstallazione dell'aggiornamento.

I problemi si verificano con tutte le versioni di Windows 11 supportate - 22H2 e 23H2 - e in molti casi appaiono sui portatili Asus, ma anche altri PC sono coinvolti.

Al momento Microsoft, pur avendo riconosciuto l'esistenza del problema, non ha consigli da offrire ma ha fatto sapere che ha avviato le indagini.