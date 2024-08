Windows 11, nel menu Start tornano le piastrelle

L'ultima variante creata da Microsoft ricorda molto da vicino le ''live tile'' di Windows 10.

A Microsoft piace pasticciare con il menu Start di Windows 11. Posto che il lungo elenco alfabetico delle applicazioni non è il massimo della praticità, di recente l'azienda di Redmond ha per esempio ipotizzato una suddivisione per categorie, e ora ha rilasciato un'evoluzione.

Nell'ultima versione di sviluppo, disponibile agli iscritti a Windows Insider, la visualizzazione per categorie ha guadagnato la presenza di icone all'interno dei riquadri: la ripartizione delle applicazioni è automatica, ma l'utente può poi alterarla secondo il proprio gusto.

Nella visuale iniziale, si possono vedere al massimo quattro applicazioni per riquadro; se questo deve contenerne un numero maggiore, ecco che si formano dei "sottoriquadri", come si può vedere negli screenshot che riportiamo.

Il tutto assume un aspetto molto simile a quello delle mai troppo apprezzate live tile del menu Start di Windows 10, che Microsoft aveva originariamente deciso di non riportare in Windows 11.

La somiglianza è naturalmente limitata ai riquadri delle applicazioni: al momento in Windows 11 ancora non ci sono le "piastrelle" che mostrano notizie, meteo, notifiche e via di seguito, aggiornate in tempo reale (che sono poi quelle che consentono di identificare come live le tile).

Allo stato attuale si vocifera che la nuova disposizione del menu Start sarà disponibile con il rilascio pubblico di Windows 11 24H2, previsto per la seconda metà di quest'anno; esso dovrebbe contenere anche la barra aggiuntiva svelata lo scorso maggio.