Netflix compra Warner Bros: 82 miliardi anche per HBO, HBO Max e l'universo DC



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-12-2025]

netflix compra warner

Netflix ha annunciato l'acquisizione di Warner Bros Discovery, inclusi HBO e HBO Max, in una transazione da 82,7 miliardi di dollari. Approvata dai consigli di amministrazione delle due società, l'operazione sarà completata entro il terzo trimestre del 2026, previa autorizzazione da parte degli enti regolatori.

L'accordo prevede l'acquisto di Warner Bros Discovery da parte di Netflix per un valore di 27,75 dollari per azione, suddiviso in 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni Netflix. Il valore complessivo dell'operazione è dunque stimato in 82,7 miliardi di dollari. La transazione include gli studi cinematografici e televisivi Warner Bros, le reti HBO e HBO Max e le proprietà legate all'universo DC, oltre a franchise come Harry Potter, Friends, The Sopranos e Game of Thrones.

Prima della finalizzazione dell'acquisizione, Warner Bros Discovery completerà lo scorporo della divisione Global Networks, che comprende CNN, TBS, TNT e Discovery+. Questa separazione è prevista entro il terzo trimestre del 2026 e consentirà a Netflix di acquisire solo gli asset legati alla produzione e distribuzione di contenuti, escludendo le reti televisive e le piattaforme non strategiche per lo streaming.

Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha dichiarato che l'operazione mira a rafforzare l'offerta di contenuti e a consolidare la posizione dell'azienda nel settore dell'intrattenimento. L'integrazione dei cataloghi Warner e Netflix dovrebbe generare «sinergie significative», con risparmi stimati tra 2 e 3 miliardi di dollari annui a partire dal terzo anno post-acquisizione. L'azienda prevede anche un aumento degli utili per azione entro il secondo anno.

Sullo stesso tema:
HBO Max debutta in Italia: cosa cambia per gli utenti Sky/Now
Netflix, niente più trasmissione dallo smartphone alla TV: la funzione "cas...
Bending Spoons pronta a "mangiarsi" AOL per 1,4 miliardi di dollari
Disney+ aumenta i prezzi: rincari già operativi negli USA. In Italia entro ...

Nel breve termine, HBO Max continuerà a operare come servizio autonomo. Netflix ha comunicato agli abbonati che non ci saranno cambiamenti immediati nei prezzi o nell'accesso ai contenuti. Una volta completata l'acquisizione, è possibile che HBO Max venga integrata nell'ecosistema Netflix, con modifiche alle modalità di fruizione e ai piani di abbonamento.

L'acquisizione rappresenta la più grande operazione mai realizzata da Netflix e supera le offerte concorrenti di Paramount Skydance e Comcast. Secondo Bloomberg, Netflix si è impegnata a versare una penale di 5 miliardi di dollari nel caso in cui l'accordo venisse bloccato dalle autorità antitrust. L'operazione è stata presentata come una scelta strategica per "comprare" contenuti e infrastrutture anziché svilupparli internamente.

La posizione ufficiale di Netflix è quella di mantenere tutte le attuali attività cinematografiche di Warner Bros, comprese le uscite in sala. Questo punto è stato sottolineato per rassicurare il settore cinematografico, con cui Netflix ha avuto rapporti complessi in passato. L'azienda ha dichiarato di voler contribuire a «definire il prossimo secolo di narrazione» combinando i propri contenuti originali con quelli storici di Warner Bros.

Consigliamo la lettura di:
Oltre 200 film in DVD sono ormai illeggibili
Warner Bros, film interi a disposizione tramite YouTube
Netflix, utenti obbligati a passare agli abbonamenti più costosi
YouTube? Per gli adolescenti è meglio di Netflix

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Netflix, l'abbonamento con la pubblicità non darà accesso all'intero catalogo

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Hai mai sperimentato una sorta di "cyber nausea" utilizzando dispositivi di realtà virtuale?
Sì, sempre
Sì, qualche volta
No, mai
Non ho mai usato dispositivi di realtà virtuale

Mostra i risultati (342 voti)
Dicembre 2025
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 6 dicembre
2024
Il sito per provare le distribuzioni Linux direttamente nel browser
2023
Windows 10, Microsoft vara il supporto esteso oltre il 2025
2022
Stack Overflow contro la IA: banditi i contenuti generati da ChatGPT
2021
900 dipendenti licenziati via Zoom
2019
Plex sfida Netflix con migliaia di film e serie TV gratis per tutti
2018
Edge ha i giorni contati: lo sostituirà un browser basato su Chromium
2016
Ruba una BMW, la polizia lo chiude dentro da remoto
2015
I Pirati dicono no al TTIP
2014
Sony, migliaia di password in una cartella chiamata ''Password''
2013
Il Nokia Lumia 1520 sbarca in Italia
2012
Telecom Italia: sì allo scorporo della rete, no a Sawiris
2011
Monti taglia anche la privacy
2010
Il PC Linux di HP per l'India
2009
Sei lettori multimediali a confronto
2008
La macchina che estrae acqua potabile dall'aria
2007
Quasi pronto il Service Pack 3 per Windows XP
2006
L'impero dei falsi
2005
L'incredibile equilibrismo di Tronchetti & Provera
2004
Nuova sezione: Editoriale
2003
La vera Tv digitale è di Fastweb e di Telecom
2002
Un nuovo conflitto di interessi?
2001
Il nostro nuovo peccato originale
Olimpo Informatico


 
web metrics