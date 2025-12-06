Netflix compra Warner Bros: 82 miliardi anche per HBO, HBO Max e l'universo DC

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-12-2025] Commenti

Netflix ha annunciato l'acquisizione di Warner Bros Discovery, inclusi HBO e HBO Max, in una transazione da 82,7 miliardi di dollari. Approvata dai consigli di amministrazione delle due società, l'operazione sarà completata entro il terzo trimestre del 2026, previa autorizzazione da parte degli enti regolatori.

L'accordo prevede l'acquisto di Warner Bros Discovery da parte di Netflix per un valore di 27,75 dollari per azione, suddiviso in 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni Netflix. Il valore complessivo dell'operazione è dunque stimato in 82,7 miliardi di dollari. La transazione include gli studi cinematografici e televisivi Warner Bros, le reti HBO e HBO Max e le proprietà legate all'universo DC, oltre a franchise come Harry Potter, Friends, The Sopranos e Game of Thrones.

Prima della finalizzazione dell'acquisizione, Warner Bros Discovery completerà lo scorporo della divisione Global Networks, che comprende CNN, TBS, TNT e Discovery+. Questa separazione è prevista entro il terzo trimestre del 2026 e consentirà a Netflix di acquisire solo gli asset legati alla produzione e distribuzione di contenuti, escludendo le reti televisive e le piattaforme non strategiche per lo streaming.

Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha dichiarato che l'operazione mira a rafforzare l'offerta di contenuti e a consolidare la posizione dell'azienda nel settore dell'intrattenimento. L'integrazione dei cataloghi Warner e Netflix dovrebbe generare «sinergie significative», con risparmi stimati tra 2 e 3 miliardi di dollari annui a partire dal terzo anno post-acquisizione. L'azienda prevede anche un aumento degli utili per azione entro il secondo anno.

Nel breve termine, HBO Max continuerà a operare come servizio autonomo. Netflix ha comunicato agli abbonati che non ci saranno cambiamenti immediati nei prezzi o nell'accesso ai contenuti. Una volta completata l'acquisizione, è possibile che HBO Max venga integrata nell'ecosistema Netflix, con modifiche alle modalità di fruizione e ai piani di abbonamento.

L'acquisizione rappresenta la più grande operazione mai realizzata da Netflix e supera le offerte concorrenti di Paramount Skydance e Comcast. Secondo Bloomberg, Netflix si è impegnata a versare una penale di 5 miliardi di dollari nel caso in cui l'accordo venisse bloccato dalle autorità antitrust. L'operazione è stata presentata come una scelta strategica per "comprare" contenuti e infrastrutture anziché svilupparli internamente.

La posizione ufficiale di Netflix è quella di mantenere tutte le attuali attività cinematografiche di Warner Bros, comprese le uscite in sala. Questo punto è stato sottolineato per rassicurare il settore cinematografico, con cui Netflix ha avuto rapporti complessi in passato. L'azienda ha dichiarato di voler contribuire a «definire il prossimo secolo di narrazione» combinando i propri contenuti originali con quelli storici di Warner Bros.