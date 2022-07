Netflix, l'abbonamento con la pubblicità non darà accesso all'intero catalogo

Solo chi sottoscriverà un abbonamento potrà godere di tutti i contenuti.

Se state aspettando con impazienza il momento in cui Netflix lancerà la preannunciata offerta senza abbonamento ma sostenuta dalla pubblicità, sappiate che potreste andare incontro a qualche sorpresa non proprio gradita.

Ted Sarandos, che di Netflix è il Co-CEO, ha infatti fatto sapere che con ogni probabilità non tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, e accessibili a chi abbia sottoscritto un abbonamento, saranno a disposizione di quanti sceglieranno l'offerta sostenuta dagli spot.

Per indorare un po' la pillola, Sarandos ha dichiarato che «Se lanciassimo oggi questo prodotto, gli utenti dell'offerta con la pubblicità godrebbero di un'esperienza grandiosa», salvo poi precisare che non ogni singolo contenuto sarà presente, anche se «non pensiamo che ciò costituisca un ostacolo concreto per la nostra attività».

Il motivo di questo taglio al catalogo è da ricercare nelle resistenze dei vari studios che forniscono i contenuti, i quali in generale non vedono troppo di buon occhio la decisione di deviare dalla formula in abbonamento.

Per questo motivo Netflix è già in trattative serrate con nomi quali Warner Bros, Universal e Sony per riuscire a convincerli a cambiare idea.

Netflix ha d'altra parte bisogno di fare qualcosa per fermare lo stillicidio di utenti che l'abbandonano: in aggiunta ai 200.000 che hanno chiuso l'abbonamento nel primo trimestre di quest'anno un altro milione di utenti ha deciso di lasciare la piattaforma nel secondo trimestre; è pur vero che la fuga del secondo trimestre era stata stimata in due milioni di utenti, e quindi è stata più contenuta del previsto, ma non si può certo dire che si tratti di una buona notizia.