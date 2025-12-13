Codex Mortis, il primo videogioco creato interamente dalla IA, senza intervento umano

La demo gratuita è su Steam

È stato presentato il primo videogioco interamente generato da intelligenza artificiale: Codex Mortis. Sviluppato dallo studio Crunchfest e pubblicato in versione demo gratuita su Steam, il titolo si definisce «100% vibe-coded», ovvero costruito interamente tramite algoritmi generativi, senza intervento umano diretto nella scrittura del codice, nella creazione degli asset o nella progettazione delle meccaniche.

Il gioco appartiene al genere survival bullet hell (in cui il personaggio deve sopravvivere evitando una gran quantità di proiettili), con visuale dall'alto. Il giocatore interpreta un potente negromante che affronta orde di non morti utilizzando incantesimi appartenenti a cinque scuole magiche: necromanzia, evocazione, magia del sangue, magia dell'anima e maledizioni. Prima di ogni partita è possibile costruire una build personalizzata, combinando abilità per generare sinergie distruttive.

La demo include una missione principale: raccogliere cinque pagine arcane e sconfiggere il guardiano del portale prima di essere raggiunti dall'immortale Lothar. È disponibile sia in modalità giocatore singolo sia in co-op locale. L'approccio al gameplay ricorda titoli come Vampire Survivors, ma con maggiore profondità nella fase di preparazione e una forte enfasi sulla personalizzazione.

Se Codex Mortis ha attirato tanto l'attenzione, il motivo è che il gioco è stato sviluppato interamente tramite strumenti di intelligenza artificiale generativa. Crunchfest ha raccontato che il processo ha coinvolto modelli per la generazione di codice, asset visivi, effetti sonori e logiche di gioco. L'obiettivo era dimostrare che è possibile creare un titolo giocabile e coerente senza intervento umano diretto, sfruttando esclusivamente sistemi automatizzati.

La pubblicazione della demo ha suscitato comprensibile interesse nel settore videoludico, sollevando inevitabili interrogativi sulla sostenibilità di questo approccio. Tra i temi discussi figurano l'efficienza dello sviluppo automatizzato, la qualità dell'esperienza utente e le implicazioni per gli sviluppatori indipendenti. Alcuni osservatori hanno evidenziato come la IA possa abbattere le barriere d'ingresso per piccoli team, consentendo la creazione di giochi complessi con risorse limitate.

Il titolo è stato accolto con curiosità dalla community, anche se non mancano critiche sul bilanciamento del gameplay e sulla coerenza delle meccaniche. Su Steam alcuni utenti hanno segnalato problemi di ottimizzazione dei parametri di giochi e comportamenti imprevisti, attribuiti alla natura generativa del progetto. Crunchfest ha dichiarato di voler raccogliere feedback per migliorare il prodotto, pur desiderando mantenere l'approccio guidato dalla IA.

Codex Mortis è forse il primo vero esperimento concreto nell'uso dell'intelligenza artificiale per la creazione videoludica. La sua esistenza dimostra che è possibile generare un gioco completo tramite algoritmi, ma apre anche una riflessione sul ruolo del design umano, sulla qualità ottenibile e sulla possibile evoluzione del settore. La demo è disponibile gratuitamente su Steam e può essere provata da chiunque voglia esplorare le potenzialità e i limiti di questo nuovo paradigma.