Vimeo, ondata di licenziamenti dopo l'acquisizione da parte di Bending Spoons

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-01-2026] Commenti

Senza sorprendere davvero nessuno, a pochi mesi dall'acquisizione da parte di Bending Spoons, Vimeo ha licenziato un buon numero dei propri dipendenti (le cifre precise sono segrete). I tagli rappresentano il secondo intervento significativo in meno di sei mesi: già a settembre, subito prima del cambio di proprietà, la piattaforma aveva ridotto del 10% il personale per aumentare efficienza e sostenibilità operativa. Finalizzata per circa 1,38 miliardi di dollari, l'acquisizione ha introdotto una nuova fase di ristrutturazione, con ulteriori riduzioni non quantificate nel dettaglio ma confermate dal nuovo proprietario.

La strategia di riorganizzazione segue un modello già osservato in precedenti acquisizioni condotte da Bending Spons, caratterizzato da interventi profondi sulle strutture interne. In passato operazioni simili avevano portato a riduzioni fino al 75% del personale in altre realtà acquisite, suggerendo un approccio orientato alla razionalizzazione aggressiva delle risorse. Nel caso di Vimeo, le prime conseguenze tangibili riguardano la chiusura o il ridimensionamento di interi centri operativi, tra cui quello di sviluppo situato in Israele. Le attività residue risultano oggi concentrate su un numero molto più ristretto di dipendenti, come confermato da fonti interne che descrivono un organico significativamente ridotto rispetto ai mesi precedenti.

La nuova proprietà starebbe orientando Vimeo verso un riposizionamento strategico, con l'obiettivo dichiarato di concentrare gli investimenti sugli strumenti per creatori di contenuti e professionisti. Questa scelta comporta una revisione delle funzioni interne e una ridefinizione delle priorità di sviluppo, con impatti diretti sulle unità considerate non essenziali. Il processo di integrazione post-acquisizione appare ancora in corso, con ulteriori interventi possibili nei prossimi mesi. Le comunicazioni ufficiali non forniscono una stima precisa del numero di dipendenti coinvolti, ma confermano che le misure adottate rientrano in un piano più ampio di «riallineamento operativo».