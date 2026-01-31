LG lancia i TV a noleggio, fino a 277 sterline al mese



lg flex tv noleggio
Immagine: LG

LG ha introdotto nel Regno Unito un programma di noleggio mensile per televisori e altri dispositivi premium, con tariffe che possono raggiungere le 277 sterline al mese per i modelli di fascia più alta. L'iniziativa, denominata LG Flex, segna l'ennesima espansione della tendenza a imporre una sottoscrizione su tutto, non solo su servizi e software ma anche sui dispositivi: l'utente non è più davvero proprietario di ciò che usa, ma si limita ad affittarlo.

Il programma consente di noleggiare TV OLED, MiniLED e QNED, oltre a soundbar, monitor e speaker, con piani di abbonamento della durata di uno, due o tre anni. Le tariffe variano sensibilmente in base al modello e alla durata del contratto: i costi più alti si registrano nei piani mensili senza vincoli, mentre gli abbonamenti pluriennali riducono l'importo mensile. Per esempio, un televisore OLED da 83 pollici può essere noleggiato a 277 sterline al mese con un piano breve, oppure a 93 sterline mensili con un contratto triennale.

Il servizio è gestito in collaborazione con Raylo, società specializzata in noleggio tecnologico, che si occupa della logistica, della gestione dei dispositivi e delle eventuali coperture assicurative. Al termine del periodo, gli utenti possono scegliere se restituire il prodotto, continuare a pagare il canone o richiedere un aggiornamento a un modello più recente, inaugurando quindi un nuovo periodo di noleggio. Il programma include anche un servizio di ritiro e smontaggio del televisore, con un costo aggiuntivo di 50 sterline. LG presenta Flex come una risposta alla crescente domanda di formule flessibili, in un mercato in cui i prezzi dei televisori premium continuano ad aumentare. L'azienda sottolinea che il noleggio permette di accedere a tecnologie avanzate senza affrontare l'intero prezzo di listino, che per alcuni modelli supera le 2.500 sterline. Tuttavia le analisi mostrano che nel lungo periodo il costo totale del noleggio può superare il prezzo di acquisto, soprattutto nei piani più brevi.

Il catalogo disponibile comprende modelli di punta come gli OLED serie B5 e C4, oltre a televisori MiniLED e QNED di ultima generazione. La gamma include anche monitor da gaming e soundbar, ampliando il raggio d'azione del programma oltre il settore televisivo. L'obiettivo è offrire un ecosistema completo di prodotti noleggiabili, con aggiornamenti periodici e possibilità di sostituzione rapida. Il programma si inserisce in un contesto in cui diversi produttori stanno sperimentando formule alternative all'acquisto, soprattutto nei mercati europei. L'aumento dei prezzi dei componenti, la maggiore complessità tecnologica e la riduzione del ciclo di vita percepito dei dispositivi spingono i consumatori a valutare soluzioni più flessibili. LG Flex rappresenta una delle prime iniziative strutturate nel settore TV, con un modello simile a quello già diffuso negli smartphone.

Il sito ufficiale del programma sottolinea che LG non penalizzerà quegli utenti che dovessero causare nei dispositivi noleggiati lievi segni di usura, come graffi superficiali; danni più significativi potranno invece comportare costi aggiuntivi. Raylo offre inoltre polizze opzionali per coprire furto, smarrimento o danni accidentali. Il programma è attualmente limitato al Regno Unito, ma LG non esclude un'estensione ad altri mercati europei se la domanda dovesse risultare significativa. La società sta monitorando l'andamento delle sottoscrizioni e l'interesse dei consumatori verso modelli di consumo più flessibili, in un settore in cui l'innovazione tecnologica procede a ritmi elevati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

