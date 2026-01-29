Windows 11 oltre il miliardo di utenti: ha impiegato 130 giorni in meno di Windows 10



windows 11 miliardo utenti
Foto di Panos Sakalakis.

Windows 11 ha raggiunto e superato un traguardo importante: è installato su oltre un miliardo di dispositivi attivi in tutto il mondo. Il dato è stato confermato dal CEO di Microsoft Satya Nadella durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre fiscale 2026 e indica non solo un traguardo simbolico ma anche un'accelerazione nell'adozione della piattaforma rispetto alle generazioni precedenti. Secondo le informazioni diffuse, Windows 11 ha raggiunto il miliardo di utenti a 1.576 giorni dal lancio, superando Windows 10, che aveva impiegato 1.706 giorni per arrivare allo stesso risultato. La differenza di 130 giorni evidenzia una crescita più rapida nonostante le restrizioni hardware iniziali e le discussioni legate ai requisiti minimi, come il supporto al TPM 2.0.

La spinta principale all'adozione è arrivata dalla fine del supporto esteso a Windows 10, che ha accelerato le migrazioni in ambito aziendale e domestico. Molti produttori hanno inoltre iniziato a distribuire dispositivi esclusivamente con Windows 11 preinstallato, contribuendo a incrementare la base installata nel corso del 2025. Nadella ha sottolineato che la crescita della piattaforma è stata accompagnata da un aumento del 45% anno su anno della base utenti attivi, un dato che riflette sia l'espansione del mercato PC sia la maggiore penetrazione del sistema operativo nei segmenti professionali.

Il traguardo è stato raggiunto nell'ultimo trimestre del 2025, tradizionalmente uno dei periodi più forti per il mercato dei computer. Le vendite di laptop e desktop hanno beneficiato della domanda legata alla IA locale, con molti produttori che hanno promosso dispositivi dotati di NPU integrate, ottimizzati proprio per Windows 11. Questo sistema operativo ha beneficiato di un ciclo di aggiornamenti più rapido rispetto alle versioni precedenti. Le funzionalità legate all'intelligenza artificiale, come Copilot e i modelli eseguiti in locale, hanno rappresentato uno dei principali driver di interesse, soprattutto nelle aziende che stanno integrando strumenti AI nei flussi di lavoro quotidiani.

Un altro elemento che ha contribuito alla crescita è stato il miglioramento del supporto hardware. Nel corso del 2024 e del 2025 Microsoft ha ampliato la compatibilità con processori e piattaforme precedenti, riducendo le barriere all'aggiornamento per molti utenti che inizialmente non soddisfacevano i requisiti minimi. Il raggiungimento del miliardo di utenti rappresenta anche un punto di svolta per la strategia PC di Microsoft. Il colosso di Redmond ha confermato che Windows 11 sarà la base per l'evoluzione dei PC AI‑first, con un'integrazione sempre più profonda tra sistema operativo, servizi cloud e acceleratori hardware dedicati.

Nonostante il risultato, Microsoft riconosce che esistono ancora ostacoli all'adozione totale, soprattutto in ambito enterprise, dove la migrazione richiede cicli di certificazione più lunghi. Tuttavia, la crescita registrata negli ultimi mesi suggerisce che la transizione da Windows 10 a Windows 11 è ormai entrata nella fase più matura. Le prossime versioni del sistema operativo, attese nel corso del 2026, dovrebbero consolidare ulteriormente la piattaforma, introducendo nuove funzionalità IA e un modello di aggiornamento più modulare. Microsoft ha già anticipato che l'obiettivo è rendere Windows 11 il punto di riferimento per la nuova generazione di PC "intelligenti".

Commenti all'articolo (2)


MK66
Lo stesso motivo per cui io, all'epoca, figuravo tra i possessori di un pc con W8, anche se credo di averlo avviato solo una volta per il tempo necessario a scaricare Ubuntu e creare la chiavetta avviabile: il riavvio successivo ero nel BIOS per i vari settaggi e il terzo riavvio ho installato Ubuntu.
29-1-2026 15:29
{Ulissio}
Contenti loro. Oppure no? Magari figuro anch'io tra quelli, perchè acquistai un minipc con W11 preinstallato (non c'era altra scelta). Però subito dopo ho installato openSUSE e ciao ciao W11.
29-1-2026 12:56
