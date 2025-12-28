Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver

Ma attenzione alle instabilità. Modificare il Registro potrebbe causare perdite di dati o l'impossibilità di avviare Windows.

Un nuovo driver per i drive NVMe è stato sviluppato da Microsoft per Windows Server 2025 ma nascosto anche all'interno di Windows 11: esso è in grado di migliorare in modo significativo le prestazioni degli SSD, aumentandole anche del 45% durante le operazioni di lettura sequenziale e del 15% nelle operazioni di scrittura; in alcuni scenari si può arrivare anche all'80% in lettura.

Il driver sostituisce il vecchio sistema basato su SCSI miniport, utilizzato da Windows per anni e considerato un collo di bottiglia per gli SSD NVMe moderni. Il tweak è stato individuato da sviluppatori indipendenti, tra cui l'utente X PurePlayerPC, che ha condiviso i dettagli tecnici e confermato il funzionamento del driver su Windows 11 versione 25H2. La procedura richiede l'aggiunta di tre valori DWORD nella sezione FeatureManagement del registro, attivando così il nuovo componente nvmedisk.sys.

Nvmedisk.sys rappresenta un passo avanti significativo rispetto alla precedente implementazione NVMe di Windows, offrendo una gestione più efficiente delle code di I/O e una riduzione della latenza complessiva. I test mostrano miglioramenti consistenti anche in scenari reali, non solo nei benchmark sintetici. Con questo nuovo driver Windows è in grado di sfruttare pienamente le potenzialità degli SSD NVMe; finora ciò non succedeva a causa della dipendenza da un'architettura legacy progettata originariamente per i dischi rigidi tradizionali. Il nuovo driver colma questo divario, avvicinando le prestazioni di Windows a quelle dei sistemi Linux che utilizzano driver NVMe nativi da anni. Microsoft non ha ancora annunciato quando il driver verrà reso disponibile ufficialmente per gli utenti consumer.

Chi voglia attivare nvmedisk.sys deve aprire l'Editor del Registro di Sistema, raggiungere la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides

e aggiungere tre valori DWORD a 32 bit, impostandoli a 1:

735209102

1853569164

156965516

Alla fine, è necessario riavviare il sistema.

Nonostante i risultati positivi segnalati nel web, operare queste modifiche comporta rischi non trascurabili. Modificare il Registro potrebbe causare instabilità, perdita di dati o l'impossibilità di avviare Windows, soprattutto perché il driver non è supportato ufficialmente da Microsoft. Inoltre è noto che il nuovo driver interferisce con alcuni strumenti software forniti da certi produttori, come il programma Samsung Magician. D'altra parte l'interesse per nvmedisk.sys è evidentemente elevato, poiché il nuovo driver offre miglioramenti tangibili senza costi aggiuntivi.