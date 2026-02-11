Discord introduce la verifica obbligatoria dell'età: funzionalità ridotte per chi non si adegua



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-02-2026]

discord verifica eta
Foto di Emily Wade.

Discord sta per introdurre la verifica dell'età a livello globale: la nuova procedura, annunciata come un requisito obbligatorio per tutti gli utenti, modifica l'esperienza d'uso fin dal login, imponendo la conferma prima di poter accedere liberamente ai server e alle funzioni principali.

La misura nasce dall'esigenza di uniformare i sistemi di controllo dell'età a livello internazionale, superando il precedente modello basato su verifiche parziali e limitate ai contenuti NSFW. Con il nuovo sistema, Discord richiede a ogni utente di confermare la propria data di nascita attraverso un processo centralizzato, che diventa parte integrante dell'identità dell'account. Senza questa conferma, l'accesso alla piattaforma rimane limitato e alcune funzioni risultano bloccate. Gli utenti che non completano la verifica possono continuare a utilizzare Discord, ma con restrizioni significative. L'accesso ai server con contenuti sensibili viene impedito, così come la possibilità di visualizzare canali contrassegnati come potenzialmente inadatti ai minori. Anche alcune funzioni sociali, come l'ingresso in comunità pubbliche o la partecipazione a determinati eventi, risultano condizionate dalla verifica.

La procedura di conferma dell'età si basa su un'autorichiarazione, che può essere integrata da verifiche aggiuntive nei casi in cui Discord rilevi incongruenze o segnalazioni. La piattaforma ha chiarito che non richiede documenti d'identità per tutti gli utenti, ma si riserva la possibilità di farlo in situazioni specifiche, come contestazioni sull'età dichiarata o tentativi di aggirare le restrizioni. Il nuovo sistema si applica sia ai nuovi iscritti sia agli utenti già registrati. Per questi ultimi, Discord ha avviato una fase di transizione che prevede notifiche progressive e limitazioni crescenti fino al completamento della verifica. Gli account che non confermano l'età entro un certo periodo continuano a funzionare, ma con un livello di accesso ridotto rispetto allo standard precedente.

La modifica si inserisce in un contesto normativo internazionale sempre più attento alla tutela dei minori online. Diversi Paesi hanno introdotto o stanno introducendo leggi che impongono alle piattaforme digitali di verificare l'età degli utenti, soprattutto in presenza di contenuti sensibili o potenzialmente dannosi. Discord ha dichiarato che la nuova procedura è stata progettata per garantire conformità alle normative emergenti e per prevenire rischi legati all'accesso non autorizzato da parte dei minori. La piattaforma ha inoltre aggiornato le proprie linee guida per i server, specificando che i gestori dovranno assicurarsi che i contenuti siano correttamente classificati. I server che ospitano materiale sensibile dovranno essere contrassegnati come tali, e Discord potrà intervenire direttamente in caso di mancata conformità. Questo comporta un aumento delle responsabilità per gli amministratori delle comunità, che dovranno adeguarsi alle nuove regole per evitare sanzioni o limitazioni.

Proposte di lettura:
TikTok sotto accusa in UE: crea dipendenza
Verifica dell'età, il TAR accoglie il ricorso di PornHub e ferma le san...
Social vietati ai minori di 15 anni: la Francia approva il ddl
ChatGPT introduce la stima dell'età: restrizioni automatiche se pensa c...

Il sistema di verifica globale dell'età è stato progettato per integrarsi con le altre misure di sicurezza già presenti sulla piattaforma, come il rilevamento automatico di contenuti inappropriati e gli strumenti di moderazione avanzata. Discord ha sottolineato che la verifica dell'età non sostituisce questi strumenti, ma li affianca per creare un ambiente più controllato e conforme alle normative. La novità ha implicazioni anche per gli sviluppatori di bot e applicazioni integrate, che dovranno adattarsi alle nuove API e ai nuovi parametri di accesso. Alcune funzioni automatizzate potrebbero non essere più disponibili per utenti non verificati, richiedendo aggiornamenti tecnici per garantire la compatibilità con il nuovo sistema. Discord ha pubblicato documentazione dedicata per facilitare la transizione degli sviluppatori.

L'attivazione globale della verifica dell'età avverrà in più fasi, con tempistiche differenziate a seconda delle regioni, a partire da marzo. La piattaforma ha indicato che l'obiettivo è completare l'implementazione entro i prossimi mesi, monitorando l'impatto sulle comunità e apportando eventuali modifiche sulla base dei feedback ricevuti. La misura rappresenta uno dei più ampi interventi strutturali mai introdotti da Discord, con effetti diretti sull'esperienza di milioni di utenti.

Proposte di lettura:
WhisperPair, la falla Bluetooth che permette di spiare conversazioni e tracciare...
Lo SPID si sposta sul cloud: due giorni di possibili disservizi durante la migra...
L'UE alza l'età minima per i social: 16 anni o consenso dei genitor...
Pornografia online e verifica dell'età: ecco perché i blocchi non ...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quando fai la spesa, qual è tra questi il profilo in cui ti ritrovi maggiormente?
Vado dritto verso quello che devo comprare e non perdo tempo: guardo solo le caratteristiche del prodotto e quanto costa.
Leggo sempre attentamente le etichette dei prodotti.
Per me gli acquisti sono necessari per una vita piena e appagante.
Per me il prezzo è più importante della marca.
Preferisco essere servito piuttosto che servirmi da solo.

Mostra i risultati (1899 voti)
Febbraio 2026
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 11 febbraio
2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
2025
Il Governo potrebbe usare le Poste per fermare l'arrivo di Iliad in TIM
2023
Intelligenza Artificiale: esorcismi
2022
Samsung Galaxy S22 Ultra, un Note in tutto tranne che nel nome
2021
Hacking e caffeina: 167.772 euro da spendere in caffè
2020
iPhone 9, prezzo bassissimo per spingere Apple TV+
2019
Microsoft: Non c'è bisogno di installare subito le patch
2018
Schede video, le criptovalute fanno schizzare il prezzo alle stelle
2017
YTS, Torrentz2, 1337X e TorrentProject
2016
Perché Facebook e Instagram creano delle copie ASCII delle nostre immagini?
2015
Google regala 2 Gbyte di spazio
2014
Alessandra Moretti (PD) sogna l'Internet alla turca
2013
Benedetto XVI, il Papa più on line
2012
Sospettato di omicidio dopo rimozione dagli amici di Facebook
2011
Internet, i bambini italiani sono in ritardo
2010
Il netbook che funziona con le pile stilo
2008
RealPlayer non è onesto?
2005
Tim fa lo sconto del 50% sugli Sms
2004
I ragazzi di Ciccsoft
2003
Il web marketing "alternativo"
2002
Hanno toppato anche questi!
Olimpo Informatico


 
web metrics