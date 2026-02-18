MediaWorld Viaggi, il nuovo servizio che usa la IA per creare itinerari su misura



Tra le trasformazioni portate dalla IA, quella di MediaWorld è forse la più inaspettata: la catena ha infatti deciso di entrare nel settore dei viaggi con la piattaforma MediaWorld Viaggi, che consente agli utenti di progettare e acquistare vacanze direttamente dal sito ufficiale, sfruttando un sistema di raccomandazione basato sull'intelligenza artificiale. La piattaforma è stata sviluppata in collaborazione con il Gruppo Bluvacanze e nasce da un'analisi dei comportamenti d'acquisto degli utenti. Negli ultimi due anni, MediaWorld ha registrato una crescita significativa nelle categorie legate alla mobilità e al tempo libero, come action cam, droni, power bank, cuffie Bluetooth ed e‑reader, con incrementi fino al 40% in alcune linee di prodotto. L'obiettivo dichiarato è creare un percorso integrato in cui l'acquisto di dispositivi tecnologici si affianca alla pianificazione del viaggio. Per esempio l'utente può acquistare una fotocamera e, pochi clic più tardi, prenotare la destinazione in cui utilizzarla.

Il funzionamento della piattaforma si basa su un'interfaccia che permette di descrivere in linguaggio naturale il tipo di esperienza desiderata. L'intelligenza artificiale interpreta la richiesta e propone pacchetti personalizzati, combinando destinazioni, strutture ricettive, attività e servizi accessori. Il sistema è progettato per ridurre il numero di passaggi necessari alla prenotazione e per generare soluzioni coerenti con il profilo dell'utente. MediaWorld Viaggi è accessibile a tutti i clienti, ma offre vantaggi aggiuntivi agli iscritti al programma MediaWorld Club, come promozioni dedicate e condizioni preferenziali su alcuni pacchetti. L'integrazione con l'account esistente consente inoltre di gestire prenotazioni, documenti e pagamenti all'interno dello stesso ecosistema digitale utilizzato per gli acquisti tecnologici.

Dal punto di vista tecnologico, il sistema di raccomandazione utilizza algoritmi che combinano preferenze dichiarate, cronologia delle interazioni e dati di mercato forniti da Bluvacanze. Questo consente di generare proposte aggiornate in tempo reale, con un livello di personalizzazione superiore rispetto ai tradizionali motori di ricerca delle agenzie online. La collaborazione con Bluvacanze garantisce inoltre l'accesso a un catalogo ampio di destinazioni, tour operator e servizi turistici certificati. La piattaforma integra offerte last‑minute, pacchetti dinamici e soluzioni su misura, con un processo di prenotazione che segue gli standard del settore e include assistenza dedicata. MediaWorld considera il progetto come un'estensione naturale del proprio ecosistema, in risposta a un pubblico sempre più orientato verso esperienze di viaggio supportate dalla tecnologia, sottolineando che la crescita delle categorie outdoor e travel‑tech ha evidenziato un legame diretto tra acquisto di dispositivi e pianificazione delle vacanze, rendendo strategica l'integrazione dei due ambiti.

