WordPress porta l'IA nell'editor: l'assistente genera immagini, traduce e modifica layout e testi

Era atteso ed è arrivato: WordPress ha introdotto un assistente IA integrato direttamente nell'editor per i siti ospitati da Wordpress.com. Usata da circa il 40% dei siti online, la piattaforma vuole portare l'intelligenza artificiale dentro il flusso di lavoro quotidiano, con l'obiettivo di ridurre la complessità tecnica e rendere più immediata la modifica dei contenuti e della struttura delle pagine. Il nuovo assistente è progettato per comprendere la struttura del sito, analizzare i contenuti esistenti e applicare modifiche attraverso comandi in linguaggio naturale. L'utente può descrivere ciò che desidera ottenere e il sistema interpreta la richiesta, intervenendo su layout, stili, testi e immagini. L'interazione avviene tramite una barra laterale integrata nell'editor, senza necessità di aprire menu o modificare manualmente il codice.

Una delle funzioni principali riguarda la modifica del layout. L'assistente - che per default non è attivo - è in grado di riorganizzare le sezioni e applicare variazioni stilistiche coerenti con il tema a blocchi utilizzato. Richieste come «rendi questa sezione più moderna» o «usa colori più brillanti» vengono elaborate in tempo reale, con un aggiornamento immediato della pagina. Questo approccio riduce la necessità di interventi manuali e accelera la fase di prototipazione. Il sistema può anche generare nuove pagine partendo da una descrizione testuale. L'utente può indicare il tipo di contenuto desiderato, come una pagina informativa, una landing page o un portfolio, e l'assistente costruisce una struttura iniziale completa di blocchi, titoli e immagini. Questa funzione è pensata per velocizzare la creazione di contenuti e ridurre il tempo necessario per impostare nuove sezioni del sito.

L'assistente integra inoltre strumenti di traduzione automatica che permettono di convertire testi in altre lingue senza uscire dall'editor. La traduzione avviene tramite modelli linguistici avanzati e può essere applicata a singoli paragrafi o all'intera pagina. La generazione e modifica delle immagini è un altro elemento centrale. L'assistente utilizza modelli di generazione basati su tecnologie come Google Gemini per creare immagini originali o adattare quelle esistenti. L'utente può richiedere variazioni stilistiche, sostituzioni o nuove illustrazioni coerenti con il contenuto della pagina. Le immagini generate vengono inserite direttamente nella libreria media del sito.

Il sistema è in grado di suggerire titoli, sottotitoli e testi alternativi, analizzando il contenuto già presente e proponendo varianti ottimizzate. Questa funzione è pensata per migliorare leggibilità, coerenza stilistica e impatto comunicativo, soprattutto nei siti che richiedono aggiornamenti frequenti o una produzione costante di contenuti. L'assistente può intervenire anche sulla tipografia, modificando font, dimensioni e spaziature in base alle richieste dell'utente. Questo permette di uniformare rapidamente l'aspetto del sito o di applicare variazioni stilistiche senza dover intervenire manualmente sui fogli di stile. L'integrazione con i temi a blocchi garantisce compatibilità con le impostazioni globali del sito.

Un aspetto interessante è la capacità dell'assistente di comprendere la struttura complessiva del sito. Il sistema analizza gerarchie, menu e relazioni tra le pagine, permettendo di applicare modifiche coerenti e di evitare interventi che potrebbero compromettere la navigazione. È questa consapevolezza strutturale a rappresentare uno dei principali avanzamenti rispetto agli strumenti di editing tradizionali. L'assistente è progettato per funzionare in tempo reale, mostrando immediatamente le modifiche applicate. Questo approccio riduce la distanza tra progettazione e risultato finale, permettendo agli utenti di sperimentare rapidamente diverse soluzioni. Esiste naturalmente sempre la possibilità di annullare le modifiche, garantendo così una possibilità più serena di operare anche a chi non ha molte competenze tecniche.

