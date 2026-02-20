Opera celebra 30 anni con Web Rewind

Un viaggio digitale tra meme, siti storici e prime community.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-02-2026]

opera web rewind
Immagine: Opera Web Rewind

Il browser Opera celebra il proprio trentesimo anniversario con un progetto che trasforma la nostalgia digitale in un'esperienza interattiva: Web Rewind. L'iniziativa permette di esplorare il web come appariva negli anni Novanta e nei primi Duemila, ricostruendo pagine, estetiche e contenuti che hanno segnato la storia della cultura online. Non si tratta di una semplice raccolta di screenshot, ma di un archivio navigabile che riproduce l'aspetto e il funzionamento dei siti dell'epoca.

Opera ha scelto di valorizzare la propria storia attraverso un archivio che consente agli utenti di scorrere una timeline interattiva, ripercorrendo decenni di evoluzione del web. L'iniziativa include riferimenti a meme storici, layout ormai scomparsi e contenuti che hanno definito le prime comunità digitali. Web Rewind permette di esplorare siti, giochi, media e pagine che hanno caratterizzato l'internet delle origini. L'esperienza è progettata per essere fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili, senza richiedere l'uso del browser Opera. L'obiettivo è rendere accessibile a tutti un archivio che funge da ponte tra passato e presente, mostrando come si sono evoluti linguaggi visivi, interfacce e modalità di interazione.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto è la possibilità per gli utenti di contribuire con ricordi personali legati ai primi anni di navigazione. Opera ha infatti aperto una sezione dedicata alla raccolta di testimonianze, che potranno essere integrate nell'archivio. L'iniziativa include anche un concorso che mette in palio un viaggio al CERN, luogo simbolico per la storia del web, essendo il centro in cui Tim Berners‑Lee sviluppò il primo sito Internet. Il concorso è legato alla condivisione di ricordi e contenuti legati alla storia della navigazione, rafforzando il legame tra l'archivio digitale e la storia reale della rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

