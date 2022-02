Opera lancia gli indirizzi composti da sole emoji

Basta parole: d'ora in poi gli URL dei siti potranno essere composti unicamente da faccine.

Come può fare un browser per farsi notare nel panorama attuale, governato da Google Chrome e in cui anche prodotti sostenuti da grandi aziende - come l'Edge di Microsoft - devono accontentarsi delle briciole?

Per esempio può cercare di rendere la vita più semplice e comoda agli utenti, fornendo loro un vasto numero di opzioni in continuo aumento, come fa per esempio Vivaldi, oppure può darsi alle stravaganze come ha deciso di fare Opera.

L'ultima novità del browser nato in Norvegia rientra di diritto nella categoria "stravaganze": si tratta infatti del supporto agli indirizzi web composti interamente da emoji, le "faccine" che, soprattutto a seguito della diffusione degli smartphone, si trovano ormai praticamente ovunque e non fanno altro che aumentare di numero.

L'idea non nasce in seno a Opera stessa ma deriva dalla collaborazione con Yat Labs che da un anno in qua consente di ottenere un proprio URL, nome utente e altro ancora formato unicamente da emoji.

Il ragionamento di Yat Labs è abbastanza semplice: oltre il 90% degli utenti di Internet (circa 4,6 miliardi di persone) usa le emoji; uno Yat (una sequenza unica di emoji che può identificare un indirizzo web o un account, per esempio legato a un sistema di pagamento) fa leva su quest'abitudine diffusa nella convinzione che sia più semplice farsi identificare in questo modo piuttosto che con delle banali parole.

«Che tu sia un artista, un musicista, un creatore, il proprietario di un'azienda o che semplicemente voglia aumentare i tuoi follower, questa integrazione [tra Opera e Yat, NdR] è inestimabile, perché facilita la connessione e la condivisione dei contenuti con la comunità» spiega il cofondatore di Yat Labs.

Per raggiungere uno Yat, dunque, non serve far altro che inserire la relativa stringa di emoji nella barra degli indirizzi, e il browser saprà puntare nella direzione giusta, lanciando quella che Opera definisce la prima vera innovazione del web da 30 anni a questa parte.

«Grazie all'integrazione con Yat, gli utenti di Opera possono fare a meno del .com e addirittura delle parole per i loro collegamenti e utilizzare soltanto emoji: è nuovo, è più facile, ed è più divertente».

Resta solo da vedere se gli utenti la penseranno allo stesso modo o se l'uso delle emoji negli indirizzi non svanirà rapidamente come capita a tante promesse "innovative".