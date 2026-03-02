La verifica dell'età per i minori a livello di sistema operativo

Il controllo a livello di app e siti sarebbe troppo frammentario: la responsabilità passa a Windows, Linux, macOS, Android e soci.

Mentre in Europa si discute di verifica dell'età (principalmente per l'accesso a contenuti per adulti) a livello di applicazioni e siti web, La proposta di introdurre un sistema di verifica dell'età, lo Stato americano del Colorado sta pensando di spostare detta verifica direttamente a livello di sistema operativo: il controllo passa dall'applicazione al dispositivo, creando un meccanismo uniforme che possa essere utilizzato da qualsiasi software installato. L'obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione delle soluzioni attuali e limitare la quantità di dati personali condivisi con servizi terzi.

Il disegno di legge prevede che i sistemi operativi raccolgano l'età dell'utente durante la configurazione iniziale del dispositivo. L'informazione verrebbe poi trasformata in un segnale standardizzato, suddiviso in fasce d'età, consultabile dalle applicazioni tramite un'interfaccia dedicata. Questo approccio consentirebbe alle app di applicare automaticamente restrizioni o filtri senza richiedere ulteriori verifiche dirette all'utente. La proposta si ispira a un provvedimento analogo approvato in California, noto come Digital Age Assurance Act, che entrerà in vigore nel 2027. L'iniziativa californiana ha aperto la strada a un modello di regolamentazione che punta a spostare la responsabilità della verifica sui produttori di sistemi operativi, considerati un punto di controllo più efficace rispetto ai singoli sviluppatori di app. Il Colorado intende replicare questa impostazione, adattandola al proprio contesto normativo.

Il meccanismo previsto dal disegno di legge si basa su quattro fasce d'età: sotto i 13 anni, 13‑16, 16‑18 e maggiorenni. Le applicazioni potrebbero interrogare il sistema operativo per conoscere la fascia corrispondente all'utente, senza accedere alla data di nascita completa. Questa scelta è stata presentata come una misura per ridurre l'esposizione dei dati sensibili, pur garantendo un livello di controllo adeguato. Il provvedimento coinvolgerebbe tutti i principali sistemi operativi, inclusi Android, iOS, Windows, macOS e le distribuzioni Linux. L'obbligo ricadrebbe sui dispositivi utilizzati all'interno del territorio del Colorado, indipendentemente dal luogo di acquisto. Ciò implica che i produttori dovrebbero implementare funzionalità specifiche per conformarsi alla normativa statale, con possibili ripercussioni sull'intero mercato statunitense.

La proposta è stata assegnata alla commissione competente del Senato del Colorado, dove verrà esaminata nei prossimi mesi. I promotori sostengono che l'attuale sistema di verifiche basate su app e siti web sia inefficiente e troppo dipendente da fornitori terzi, spesso coinvolti nella raccolta di dati biometrici o documentali. L'approccio centralizzato, secondo i legislatori, ridurrebbe la necessità di condividere informazioni sensibili con più soggetti. Le discussioni pubbliche hanno però già evidenziato anche criticità tecniche. L'introduzione di un'API di sistema per la trasmissione del segnale d'età richiederebbe modifiche profonde alle architetture software esistenti. I produttori dovrebbero garantire che il sistema sia resistente a manipolazioni, falsificazioni o tentativi di elusione, soprattutto da parte di utenti minorenni con competenze tecniche avanzate.

Un altro elemento rilevante riguarda la gestione dei dati. Sebbene il modello proposto limiti la quantità di informazioni condivise con le app, il sistema operativo dovrebbe comunque memorizzare l'età o la data di nascita dell'utente. Ciò solleva interrogativi sulla conservazione, sulla protezione e sull'eventuale utilizzo secondario di tali dati, temi che saranno oggetto di ulteriori revisioni legislative. Il disegno di legge si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da un aumento delle normative volte a limitare l'accesso dei minori a contenuti ritenuti dannosi. Stati come Texas, Virginia e Utah hanno già introdotto restrizioni significative, spesso basate su verifiche documentali o biometriche.

La discussione sul provvedimento potrebbe influenzare anche il dibattito federale, e non ci stupiremmo se a un certo punto varcasse l'Atlantico e arrivasse anche da noi. Per ora anche l'esito del processo legislativo in Colorado rimane incerto, e i prossimi mesi saranno determinanti per valutare la fattibilità tecnica e politica della proposta.