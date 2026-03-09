OpenAI lancia GPT-5.4 Thinking: può usare il PC e interrompere il ragionamento

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-03-2026] Commenti

Immagine: OpenAI

OpenAI ha annunciato GPT‑5.4 Thinking, che introduce per la prima volta un modello in grado di utilizzare direttamente il computer dell'utente, eseguire operazioni complesse in autonomia e interrompere il proprio ragionamento su richiesta. La nuova versione, presentata da OpenAI a pochi giorni dal rilascio di GPT‑5.3 Instant, rappresenta un'evoluzione significativa della linea dedicata ai compiti che richiedono analisi prolungate, gestione di contesti estesi e interazione con strumenti software reali. GPT‑5.4 Thinking è infatti progettato per migliorare la qualità del ragionamento, ridurre l'uso dei token e gestire richieste lunghe con maggiore stabilità. Il modello introduce un sistema di ricerca web più efficiente, capace di selezionare e sintetizzare informazioni da più fonti in modo strutturato. L'obiettivo dichiarato è ridurre il numero di passaggi necessari per arrivare a una risposta completa, mantenendo un controllo più rigoroso sul contesto.

Una delle novità più rilevanti è la capacità del modello di interagire con il computer, utilizzando strumenti come editor di testo o fogli di calcolo, e accedendo al filesystem. Questa funzione consente al modello di eseguire operazioni come modificare documenti, analizzare dataset o compilare codice. OpenAI sottolinea che il sistema è stato progettato per operare in ambienti controllati e con permessi limitati. Il modello introduce anche un meccanismo che permette all'utente di interrompere il ragionamento in corso, una funzione pensata per evitare tempi di attesa prolungati durante l'elaborazione di compiti complessi. L'interruzione non cancella il contesto, ma consente di riorientare la richiesta o modificare i parametri dell'operazione. Questa caratteristica risponde a una delle criticità dei modelli precedenti, che tendevano a completare interi blocchi di ragionamento prima di restituire un output.

GPT‑5.4 Thinking è accompagnato da due varianti: la versione standard GPT‑5.4 e la versione GPT‑5.4 Pro, progettata per prestazioni massime in scenari ad alta complessità. Le tre versioni condividono la stessa architettura di base, ma differiscono per capacità di calcolo, finestra di contesto e ottimizzazioni interne. La finestra di contesto può raggiungere 1 milione di token, un valore che consente di gestire documenti estesi, repository di codice e dataset di grandi dimensioni. Il nuovo modello integra inoltre miglioramenti significativi nella gestione del codice. GPT‑5.4 Thinking eredita le capacità di GPT‑5.3‑Codex, ma introduce un motore di analisi più efficiente, in grado di comprendere strutture complesse, generare test automatici e interagire con ambienti di sviluppo. OpenAI afferma che il modello è stato ottimizzato per ridurre gli errori logici e migliorare la coerenza delle soluzioni proposte.

Sul fronte dell'efficienza, GPT‑5.4 utilizza un numero inferiore di token per risolvere gli stessi problemi affrontati dai modelli precedenti. Questo risultato deriva da un nuovo sistema di compressione del contesto e da una pipeline di ragionamento più lineare. I benchmark pubblicati mostrano miglioramenti nelle prestazioni su compiti di analisi, pianificazione e utilizzo di strumenti software. Il modello è disponibile in ChatGPT, tramite API e sulla piattaforma Codex, con un'integrazione pensata per sviluppatori e aziende. OpenAI descrive GPT‑5.4 come un «modello di frontiera più capace ed efficiente per il lavoro professionale», sottolineando la capacità di gestire flussi di lavoro complessi che coinvolgono documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

La possibilità di utilizzare strumenti del computer introduce nuove opportunità ma anche nuove sfide. OpenAI afferma di aver implementato controlli di sicurezza per limitare l'accesso a funzioni sensibili e prevenire comportamenti indesiderati. Il modello opera in ambienti isolati e richiede autorizzazioni esplicite per ogni operazione che coinvolge file o applicazioni.