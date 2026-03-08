Cinque strumenti nascosti di Word che possono trasformare il modo in cui lavori

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-03-2026]
Microsoft Word esiste da decenni, ma la maggior parte degli utenti utilizza solo una parte delle sue capacità. Oltre agli strumenti più noti, il programma integra funzioni poco visibili che possono velocizzare il lavoro, semplificare operazioni complesse e migliorare l'organizzazione dei documenti.
Word include una funzione che permette di tagliare più sezioni di testo e incollarle tutte insieme. Dopo aver selezionato un passaggio, si può premere Ctrl + F3 per tagliarlo; ripetendo l'operazione su altre parti, Word le accumula in sequenza in memoria. Con Ctrl + Shift + F3 si incolla tutto in un'unica soluzione.
Per creare rapidamente del testo segnaposto, Word offre tre comandi integrati. Digitando =rand(), oppure =lorem(), oppure =rand.old() si ottengono paragrafi di esempio: il primo va a prendere il testo da documenti ufficiali Microsoft; il terzo è una versione più vecchia del primo; il secondo genera il noto testo che inizia con Lorem ipsum dolor sit amet. È possibile anche personalizzare la quantità con parametri come =rand(3,5), che genera tre paragrafi da cinque frasi ciascuno.
Se si tiene premuto il tasto Alt mentre si trascina il mouse sul testo, Word consente di operare la selezione in verticale: è un'opzione utile per modificare colonne di testo, rimuovere numerazioni o intervenire su allineamenti senza alterare intere righe.
Word può trasformare automaticamente in una tabella la rappresentazione della struttura della stessa creata con una specifica sequenza di caratteri. Se per esempio si digita +-----+-----+-----+ e si preme Invio, Word convertirà quanto digitato in una tabella da una riga e tre colonne. In alternativa, si può convertire testo separato da virgole tramite Inserisci -> Tabella -> Converti testo in tabella.
È possibile nascondere parti del testo senza eliminarle. Dopo aver selezionato il contenuto da nascondere, occorre aprire il menu di formattazione premendo Ctrl + D e attivare l'opzione Nascondi. Dopo aver premuto OK il testo scomparirà dalla visualizzazione, ma rimarrà nel documento. Per mostrarlo di nuovo, basterà selezionare tutto e premere Ctrl + Shift + H.
